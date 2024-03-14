С Украины сбежал тренер известного клуба

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На Украине произошел очередной скандал, связанный с футболом – со сборов в страну не вернулся тренер одесского «Черноморца».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в официальном заявлении клуба.

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«Футбольный клуб «Черноморец» информирует спортивное сообщество и болельщиков о событии, которое имело место при возвращении команды домой из Турции. Один из представителей клуба, который все время провел с ФК на собрании, принимал полноценное участие в подготовительном процессе, не появился в аэропорту города Анталья, когда команда улетала в аэропорт города Кишинев», – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о тренере по физподготовке Игоре Касьяненко, билет на которого был приобретен, но на посадку он не явился.

Отмечается, что о случившемся проинформировано профильное министерство.

«Руководство ФК «Черноморец» осуждает такой поступок своего уже бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была – в ответ столкнулись с непорядочностью человека», – продолжает клуб.

Далее начинаются угрозы, в частности говорится, что «Черноморец» может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца.

«Руководство ФК «Черноморец» инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Обманувший клуб своего непосредственного руководителя, главного тренера команды (Касьяненко пришел в «Черноморец» в начале 2022 года) не имеет права оставаться в футболе. Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его способности к предательству», – возмущается клуб.

Напомним, что на Украине запрещен выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В свою очередь украинский телеканал «24» сообщает, что по неофициальной информации Касьяненко сейчас находится в Майами с семьей, где и планирует жить в ближайшее время. «Напомним, что это уже не первый побег представителей украинских клубов за границу. Ранее таким позорным поступком отметились SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев из Кривбасса, а также игрок юношеской команды Шахтера Александр Роспутько, который вообще сбежал в Россию», – напоминает телеканал.