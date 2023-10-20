С Украины сбежали18 уклонистов под видом водителей международных перевозок

Игорь Шкапа.  
20.10.2023 15:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Транспорт, Украина


В Одесской области задержали предпринимателя-перевозчика, который помогал украинским мужчинам покинуть страну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В Одесской области задержали предпринимателя-перевозчика, который помогал украинским мужчинам покинуть страну. Об этом, передает...

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«Еще одна схема незаконного пересечения границы была ликвидирована оперативниками управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции и детективами ГУНП в Одесской области. Установлено, что к ее организации причастен местный предприниматель, занимающийся международными пассажирскими перевозками. Он помогал мужчинам призывного возраста уехать из страны в Румынию и Молдову через разные пункты пропуска», – говорится в сообщении.

«Предприниматель фиктивно устраивал их водителями и вносил соответствующие данные в информационную базу. В качестве резервных водителей международных рейсов мужчины беспрепятственно уезжали за пределы страны. В ходе следствия правоохранители установили, что в течение июня 2022 – мая 2023 по такой схеме незаконно выехали 18 мужчин в возрасте от 23 до 57 лет», – добавил в полицейском департаменте.

Предпринимателю объявлено о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 и 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией) УК Украины.

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