«С ума сошли!» – американец в шоке от «западного фетишизма» киевских могилизаторов

Максим Столяров.  
24.04.2025 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Идиотизм, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


В менталитете «свидомых» украинцев настолько выражено подобострастие к Западу, что доходит до совершенно неуместных проявлений.

Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В менталитете «свидомых» украинцев настолько выражено подобострастие к Западу, что доходит до совершенно неуместных...

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«Ситуация для них действительно плохая в плане вооружений и личного состава. Они пытались, но у них действительно не получается с мобилизацией, с призывом в армию. Они всё ещё используют принудительный призыв с помощью полицейских и т.п.

Они пытались заманить 18-летних молодых людей, чтобы те добровольно записались, с помощью рекламной кампании, где обещали 24 тыс.долл. и бонус за вступление в армию.

А потом ещё какой-то странный ролик о том, сколько биг-маков можно купить в «Макдональдсе». Вы что, с ума сошли? Я просто подумал, что это, ну, знаете, их менталитет – даже в этом западный фетишизм!», – поразился Слебода.

«Так вот, за почти три месяца этой кампании с этим бонусом они признали, что это полный провал», – добавил американский эксперт.

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