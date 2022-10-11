С утра продолжились удары по украинским ТЭС

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Новости Украины

Российские вооруженные силы продолжили наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют сообщения украинских местных властей.

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«Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры», – написал в своем телеграм-канале глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

В свою очередь его винницкий коллега Сергей Борзов сообщил:

«Совершена атака на Ладыжскую ТЭС. Два дрона-камикадзе Shahed-136. Все службы работают. Соблюдайте меры безопасности во время воздушной тревоги!».

При этом военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что в последнем случае имел место удар по подстанциям.

Военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» отмечает, что Ладыжинская ТЭС – «важная цель с точки зрения системного воздействия на энергосистему Украины».

«Вместе с каскадом ГЭС на Днестре Ладыжинская ТЭС питает юго-запад страны. Работает она в дополнение к Южноукраинской АЭС — таким образом на участке энергосети будет создан дефицит электроэнергии, который не получится преодолеть из-за поражения Криворожской ТЭС (вчера) и Ладыженской ТЭС (сегодня). Мощности выбили, а генерация силами одной АЭС едва ли сможет перекрыть потребность. Выходит так, что за астрономические сутки поражены все крупные тепловые станции. Бесследно для энергосети это не пройдет, но мы повторимся ещё раз: критического урона энергосистеме Украины не нанесено, починить в краткосрочной перспективе удастся большую часть», – пишет «Рыбарь».

А Борис Рожин обращает внимание, что после вчерашней «калибровки» Украине пока не удалось восстановить энергоснабжение более чем в 300 населенных пунктов.

«Вполне понятно, что без нанесения ударов по подстанциям и ЛЭП, связанным с АЭС, полностью лишить Украину энергетики невозможно, что, впрочем, укладывается в объявленную вчера Путиным концепцию предупредительного удара. Пока же АЭС целы, у Украины есть возможность за счет перераспределения мощности восстанавливать подачу электроэнергии в крупные города, частично компенсируя утрату различных подстанций и ТЭС с попутными веерными отключениями света и призывами меньше расходовать электричество, вкупе с прекращением поставок электроэнергии в Европу. 1-2 дня ударов в стиле «День выхода Суровикина на работу», конечно, не уничтожат украинскую энергетику. При комплексных ударах в течение 2-3 недель, включая инфраструктуру АЭС, возможность Украины компенсировать потери генерирующих мощностей будет утеряна, что будет особенно критично ближайшей зимой», – считает Рожин.

В свою очередь заместитель Национального института энергетики Александр Фролов указывает, что, по открытой информации, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ.

«Это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации. Также этот объем примерно равен количеству неработающих ТЭС и ТЭЦ в тот же период прошлого года, когда на Украине наблюдались проблемы с запасами угля. Но тогда парировать проблему нехватки электроэнергии удалось с помощью экстраординарной загрузки АЭС. Сейчас это сделать невозможно (40% атомных мощностей — это Запорожская АЭС)», – подчеркивает Фролов.