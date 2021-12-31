«С ужасом думаю о грядущем коллапсе»: экс-глава МВД Украины о ситуации в стране

Новости Украины

Запредельные цены на энергоносители делают украинскую продукцию нерентабельной, предприятия убыточными и грозят оставить без работы большое количество людей.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил бывший премьер-министр Крыма, экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас большое число предприятий, которые, например, производят хлеб. Наша Ассоциация хлебопекарей заявила о том, что без повышения цены на хлеб, из-за того, что у них цена на газ стала громадная, они выжить не смогут, они будут закрываться. Это касается и предприятий металлургии, предприятий химии, потому что там львиная доля в себестоимости – это энергоресурсы. Если газ по такой космической цене, которую сейчас им будут продавать, их продукция никому не нужна будет, она будет нерентабельна», -сказал экс-министр.

«Сейчас еще люди, которые работают там, будут поневоле – завод закрывается, люди выходят на улицу. Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. Вот эти проблемы создало уже теперешнее правительство, которое при власти два года, которые не понимают, как должна работать экономика. И вот это все вместе – мы стоим на грани социального взрыва. Люди останутся без зарплат, мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», – заявил Могилев.