С ужасом жду, когда Зеленский объявит Авдеевку «фортецей» – Тука
Оборона Авдеевки превращается такую же бессмысленную и кровавую авантюру, какими были бои за Артёмовск, штурм острова Змеиный или удержание Донецкого аэропорта.
Об этом на канале «NewsRoom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас в основном сообщения идут такие: «Продолжаются тяжёлые бои», но вместе с тем всё чаще звучит точка зрения, что, возможно, уже есть смысл нашим подразделениям выйти из Авдеевки, для того, чтобы, не дай бог, не попасть в оперативное окружение.
Поживём – увидим, я ещё, в отличие от Бахмута, с боязнью слушаю каждый день разного рода эфиры и жду, не дай бог, наш уважаемый президент снова ляпнет о городе-герое или городе-крепости. Потому что всем должно быть понятно, что как только звучат такие бравурные заявления из уст верховного главнокомандующего, это мгновенно означает, что при любых обстоятельствах, ценой любых жертв мы должны держать эту или крепость, или город-герой. Хотя, с военной точки зрения, в этом нет никакого смысла.
Я прекрасно помню, когда подразделение моего сына, это были последние ребята, которые держали Донецкий аэропорт, когда там произошёл последний подрыв. Я до сих пор не могу понять, зачем нужно было цепляться за площадь 15-18 квадратных метров. Фактически на всё здание это была одна комната, и ценой невероятных потерь мы держались за эту комнату фактически исключительно ради того, чтобы иметь возможность рассказывать про киборгов. Наши киборги и так себя проявили, без этих лишних усилий и лишних жертв», – рассказал Тука.
Он добавил, что после «перемоги» украинское политическое руководство обязательно будет держать ответ за потери, которые понесли ВСУ, следуя за их амбициями.
«Я неоднократно слышал от военных их претензии к высшему политическому руководству. Которое сводится не просто к каким-то пустопорожним заявлениям, а именно благодаря тому, что политическое руководство, которое ничего не понимает в военном деле, не держало в руках оружия, не сидело на передовой. Не знает, что такое окоп и блиндаж, а все эти годы рассказывало, что надо «где-то посередине договориться», и что именно благодаря амбициям этих политиков приходится нашим военным реализовывать те или иные операции, которые приводят до абсолютно неоправданных потерь.
Это касается многих случаев, в том числе и освобождения острова Змеиный, я про это слышал, и про рейды в Крым, и про Бахмут. К сожалению, таких случаев много.
Я понимаю, что на сегодняшнем этапе, может, не стоит так детально это обсуждать, однако всегда выступал и буду выступать за то, чтобы мы никогда не превращались в рыбок гуппи, у которых объёма памяти хватает на 25 минут. Мы всё это должны обязательно помнить после нашей победы, задать все эти вопросы высшему политическому руководству государства, как всё это произошло», – призвал экс-чиновник.
Спасибо!
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