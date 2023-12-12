С ужасом жду, когда Зеленский объявит Авдеевку «фортецей» – Тука

Оборона Авдеевки превращается такую же бессмысленную и кровавую авантюру, какими были бои за Артёмовск, штурм острова Змеиный или удержание Донецкого аэропорта.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в основном сообщения идут такие: «Продолжаются тяжёлые бои», но вместе с тем всё чаще звучит точка зрения, что, возможно, уже есть смысл нашим подразделениям выйти из Авдеевки, для того, чтобы, не дай бог, не попасть в оперативное окружение.

Поживём – увидим, я ещё, в отличие от Бахмута, с боязнью слушаю каждый день разного рода эфиры и жду, не дай бог, наш уважаемый президент снова ляпнет о городе-герое или городе-крепости. Потому что всем должно быть понятно, что как только звучат такие бравурные заявления из уст верховного главнокомандующего, это мгновенно означает, что при любых обстоятельствах, ценой любых жертв мы должны держать эту или крепость, или город-герой. Хотя, с военной точки зрения, в этом нет никакого смысла.

Я прекрасно помню, когда подразделение моего сына, это были последние ребята, которые держали Донецкий аэропорт, когда там произошёл последний подрыв. Я до сих пор не могу понять, зачем нужно было цепляться за площадь 15-18 квадратных метров. Фактически на всё здание это была одна комната, и ценой невероятных потерь мы держались за эту комнату фактически исключительно ради того, чтобы иметь возможность рассказывать про киборгов. Наши киборги и так себя проявили, без этих лишних усилий и лишних жертв», – рассказал Тука.