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13.10.2021 17:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Украина
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«С вассалами встречи не будет» – в Киеве согласились со статьей Медведева

Новости УкраиныСтатья об Украине заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева пронизана брезгливостью государственников к...

Статья об Украине заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева пронизана брезгливостью государственников к паршивым жуликам, которыми являются украинские политические руководители.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил экономический и политический эксперт Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я специально взял не пересказанную какую-то фразу Медведева, а взял его статью, чтобы было дословно: «Украинские руководители – люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации» – ну ведь это правда? Правда. «Нынешний президент измученной страны, человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском, более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников, и в определённый момент став руководителем, из страха получить очередной майдан, направленный против его личной власти».

Понимаете, для настоящих государственников подобная мелочность – личная власть, заработок на кабинете, для них это паршиво, брезгливо. Они испытывают к подобным жуликам брезгливо-неприятное отношение, для них встречаться западло», – объяснил Гольдарб.

Также он обратил внимание на момент, где Медведева указывает на то, что с вассалами разговаривать не о чем, потому что за них решает сюзерен.

«А по сути, отказался от своей идентичности». И вот резюмирует он пункт 1, по нему – «Вывернутый наизнанку человек, как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Украинские руководители нынешней генерации – люди абсолютно несамостоятельные об этом много уже было сказано», дальше опять приводит пример – «А нам с вассалами дело иметь бессмысленно, дела надо вести с сюзереном» – они давно уже говорили, что Украина принадлежит американским Штатам», – анализировал эксперт.

«Медведев высказал позицию российского руководителя – встречи не будет», – подытожил Гольдарб.

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