«С вассалами встречи не будет» – в Киеве согласились со статьей Медведева

13.10.2021 17:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Статья об Украине заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева пронизана брезгливостью государственников к паршивым жуликам, которыми являются украинские политические руководители.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил экономический и политический эксперт Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я специально взял не пересказанную какую-то фразу Медведева, а взял его статью, чтобы было дословно: «Украинские руководители – люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации» – ну ведь это правда? Правда. «Нынешний президент измученной страны, человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском, более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников, и в определённый момент став руководителем, из страха получить очередной майдан, направленный против его личной власти».

Понимаете, для настоящих государственников подобная мелочность – личная власть, заработок на кабинете, для них это паршиво, брезгливо. Они испытывают к подобным жуликам брезгливо-неприятное отношение, для них встречаться западло», – объяснил Гольдарб.

Также он обратил внимание на момент, где Медведева указывает на то, что с вассалами разговаривать не о чем, потому что за них решает сюзерен.

«А по сути, отказался от своей идентичности». И вот резюмирует он пункт 1, по нему – «Вывернутый наизнанку человек, как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Украинские руководители нынешней генерации – люди абсолютно несамостоятельные об этом много уже было сказано», дальше опять приводит пример – «А нам с вассалами дело иметь бессмысленно, дела надо вести с сюзереном» – они давно уже говорили, что Украина принадлежит американским Штатам», – анализировал эксперт.

«Медведев высказал позицию российского руководителя – встречи не будет», – подытожил Гольдарб.