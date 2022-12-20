«С ВПК у России всё в порядке, а для импортозамещения – Белоруссия» – доцент-международник

Белоруссия стала ключевым мотором российского импортозамещения, благодаря сохранению и модернизации доставшегося стране советского наследия.

Об этом в эфире радио «КП» заявил доцент МГИМО, политолог Кирилл Коктыш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То преимущество, которое Лукашенко накопил, точнее, не растерял, сумел сохранить, воспроизвести, сумел наладить воспроизводство – это индустриальный ресурс. То, за что Лукашенко ругали, говорили, что не модно, несовременно, не нужно, не востребовано, никогда не пригодится. Но любой ценой индустриальную этничность Белоруссия сохраняла.

На сегодня Белоруссия является ключевым мотором российского импортозамещения. Потому что с ВПК в России всё в порядке, а вот с гражданской промышленностью – всё на порядок тяжелее. А в Белоруссии всё есть, включая инженерный состав, технологий не хватает, но их можно добирать и подхватывать», – отметил он.