«С врагами – только по-вражески»: в СовФеде призвали не впадать в «псевдо-гуманную истерию»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

РФ давно пора отказаться от псевдогуманной идеологии в отношении враждебного Запада и придерживаться только своих национально-экономических интересов.

Об этом на очередном заседании Совета Федерации заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Он призывает прекратить поставки отечественной продукции государствам, отказывающимся расплачиваться за них российскими рублями.

«Мы говорим о том, что поддерживаем решение президента о переводе платежей за российских газ за рубли и считаем необходимым поэтапно перевести на национальную валюту оплату всех товаров, экспортируемых из России. Тем недружественным странам, кто не хочет платить, немедленно прекратить поставки нефти, газа, удобрений, металлов, продовольствия. Отказ от экономического диктата одной страны – важное условие для построения многополярного мира», – настаивает Шмаков.

Председатель ФНПР убежден, что в настоящее время бартерные (безвалютные – ред.) сделки могут быть весьма выгодными для России.

«Предлагаем, в ответ на объявленные экономические санкции против РФ, обеспечить продажу стратегически значимых товаров нашей страны только в обмен на необходимые для России товары, оборудование и технологии. По аналогии с тем, как Западный мир обеспечивал себя нефтью в условиях экономического эмбарго со стороны арабских стран в начале 1970-х гг., выдвинув формулу «бушель за баррель», когда условием продажи хлеба стала продажа необходимого количества нефти», – предлагает он.

Шмаков подчеркивает, что РФ должна прекратить пытаться помогать враждебному Западному миру и начать думать о собственном благополучии.

«Да, бартерный обмен – это, конечно, не самый развитый, современный способ товарно-денежных отношений. Они превращаются в чисто товарные. Но в условиях экономической войны, это будет значимым вкладом для того, чтобы прекратить все эти колебания и псевдогуманные рассуждения о том, «как же так, они же все равно там все замерзнут». Они – воюют с нами, и это – враги на сегодняшний день. С врагами – только по-вражески нужно разбираться, а не впадать в гуманитарную истерию», – добавил эксперт.