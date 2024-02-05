С выборами и без выборов: Зеленский в безвыходной ловушке – украинский эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский попал в ловушку – он не может провести выборы, потому что ему запретили делать это, в то же время, скоро его срок закончится и он станет нелегитимным.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам Гайдая, шанс на переизбрание у Зеленского был бы, если бы он привел страну к победе.

«Сегодня Офис попал в ловушку. Ловушка началась еще в конце прошлого года, когда нам сказали, что выборы нам не нужны, они невозможны и их не будет. А если вы забираете у общества и даже его убеждаете, потому что большинство украинцев тоже так считают, убеждаете, что вас сейчас менять не нужно, то единственный выход – это победа. Окей, мы не будем вас переизбирать еще год-два, но обеспечьте нам победу. А сейчас мы понимаем, что война затягивается, мы видим большие ошибки, которые делает наша власть, невозможность решать самые важные вопросы нашего выживания, а Верховная рада, ее время прошло, хоть по Конституции она и легитимна, но реальной легитимности нет, а вот, президенту Конституция не дает возможности сохранять себя после того, как его срок прошел. И он теряет и по Конституции, и реально легитимность с каждым шагом. Переизбраться снова, когда нет победы, а война затягивается, будет сложно. Потому сейчас мы попали в типичный политический кризис, у нашего военно-политического руководства нет возможности поменять курс какой-то, а у граждан нет возможности легитимно его сменить», – заключил Гайдай.