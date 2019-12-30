30.12.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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С января 2020 года Киев потеряет право называть Россию «агрессором»

После подписания транзитного газового договора с Москвой, Киеву придётся серьёзно менять свою риторику.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Граница, где идёт конфликт, находится внутри Украины, это первое. У нас нет военных конфликтов на территории Украины и России. Мало того, мы спокойно переезжаем, да, через Белоруссию. Я бы особо выделил договор по транзиту, который, я надеюсь, подпишут, поскольку страна не может со страной-агрессором подписывать такой договор. Это очень важный момент, фактически, мы должны менять риторику. Мы не можем с января 2020 года называть Россию страной-агрессором.

Мы можем говорить, что у нас есть конфликты, неурегулированные вопросы. Мы должны перейти на прямые переговоры с ЛНР и ДНР…Я обращаю внимание, что ни одного теракта не было совершено, поэтому террористами называть их нельзя», – заявил Грановский.

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