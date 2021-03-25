«С Юлей уже все?» Супруга Навального покинула Россию

25.03.2021, Москва, Елена Острякова

На фоне истерики окружения блогера-уголовника Алексея Навального об ухудшении состояния его здоровья в колонии жена оппозиционера Юлия Навального уехала в Германию.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает «Интерфакс». И хотя адвокаты Навальной эту информацию не подтверждают, ее опубликовали все российские либеральные СМИ.

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«Для меня удивительно вот что, почему жена Навального так и не поехала на свидание к мужу. Адвокатам он нужнее? У них с Юлей всё?», – недоумевает в своем телеграм-канале доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Это уже вторая поездка Навальной в Германию за последнюю месяцы. Первый раз она улетела в Франкфурт 10 февраля в разгар резонансных заседаний суда по обвинению ее мужа в клевете на ветераны. Юлия не воспользовалась последней возможностью поддержать супруга на эмоционально сложном процессе и пообщаться в последний раз перед его отправкой в колонию.

В связи с первой поездкой Навальной в Германии разразился скандал. Известный российский дизайнер Артемий Лебедев опубликовал документ, который якобы является немецким паспортом Юлии. Позже он извинился за фейк, однако Навальная не приняла извинений.

Политолог Александр Сосновский, что скандал все же имел под собой фактические основания.

«Вопрос о наличии у неё второго гражданства всё-таки остается актуальным, хотим мы этого или нет. Регулярные поездки в Германию, в условиях жёстких ограничений, возможны лишь при наличии гражданства или вида на жительство. Либо наличия особого статуса, который нам никогда не узнать. А хотелось бы…», – написал Сосновский.

Первая поездка Навальной сопровождалась странностями. В Франкфурте она не вышла из аэропорта вместе с другими пассажирами рейса, журналисты ее так и не дождались. Вернувшись в Москву она наотрез отказалась общаться с журналистами, которые расспрашивали ее о поездке.