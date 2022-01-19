«С закреплением оружия»: Украина развертывает тероборону по всей стране

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Новости Украины

Министерство обороны Украины провело совещание, посвященное практическим аспектам развертывания территориальной обороны.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Совещание прошло под председательством министра обороны Алексея Резникова и с участием главкома ВСУ Валерия Залужного и ряда высокопоставленных генералов.

Сообщается, что в составе территориальных сил обороны продолжается формирование 25 бригад (одна область – одна бригада), объединяющих более 150 батальонов (один батальон на район). Постоянная численность территориальных сил обороны в мирное время составит 10 тысяч военнослужащих, в военное – более 130 тысяч, для чего будет сформирован соответствующий резерв.

«Развертывание территориальных сил обороны будет проходить в три этапа. На первом бригады и батальоны разворачиваются по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется костяк военнослужащих вооруженных сил. Их задача – командование, обучение и координации гражданских лиц, которые заключат контракт на службу в резерве территориальных сил обороны и будут защитить территорию, где они живут. За счет этих резервистов каждый батальон будет насчитывать до 600 человек. Формирование резерва территориальных сил обороны по штатам специального периода – второй этап после того, как в батальонах и бригадах будут созданы организационно-управленческое ядро из военнослужащих и обеспечены соответствующие условия. Для тех, кто заключит контракт и будет служить в резерве, будет закреплено оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае определенных ситуаций», – сказал Резников.

По состоянию на 17 января определено 86% мест дислокации частей территориальной обороны по всей Украине. В Минобороны Украины уточнили, что темпы развертывания военного компонента территориальных сил обороны ускоряются.

По мнению киевского эксперта по вопросам безопасности Сергея Шабовты, в любом случае территориальные силы обороны не будут иметь какого-либо военного значения.

«Говорить в каком-то значимом влиянии сил территориальной обороны на относительно невысокий военный потенциал вооруженных сил Украины смешно и странно. Я думаю, что создание подобных формирований – это в первую очередь продолжение той милитаристской философии, которую насаждают у нас в стране. Она призвана, с одной стороны, создать видимость того, что на местах якобы происходит какое-то формирование настоящих патриотов, людей, которые готовы встать на защиту своей страны», – сказал Шабовта «ПолитНавигатору».

По его словам, с другой стороны, это может быть одним из аргументов, которыми можно потом где-то размахивать, демонстрируя на внешнеполитической арене готовность Украины стать неким форпостом на пути России.

«Не приходится говорить о том, что это имеет под собой сколько-нибудь значимую оборонную перспективу. Это смешно и странно. В современных условиях это невозможно. Для сил территориальной обороны возможна только одна тактика – партизанская борьба», – отмечает эксперт.

Он видит в этом процессе существенные риски для Украины.

«Это готовая конструкция, под которую будут формироваться радикально настроенные активисты. Более того, они будут иметь дополнительные возможности доступа к оружию. Я уже неоднократно говорил, что велика угроза, что в нужный для власти момент они могут просто выступить в роли неких локальных опричников, которые могут прийти на помощь той же полиции, если нужно будет погасить народное недовольство или какие-то проявления несогласия с властью», – предупредил Шабовта.