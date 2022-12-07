С западной русофобией будем бороться всеми имеющимися средствами – Путин

07.12.2022  19:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина


Равнодушие Запада к проблемам Донбасса связано с пророссийскими настроениями в этом регионе.

Об этом сегодня на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Равнодушие Запада к проблемам Донбасса связано с пророссийскими настроениями в этом регионе. Об этом...

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«К людям Донбасса относятся как к людям второго сорта. Хотел бы в этой связи заметить: для них люди вообще не имеют никакого значения. Они не то чтобы этих людей считают людьми второго сорта – они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование. Вот в чем дело – в этом вся проблема и вся беда. С этим мы имеем дело на сегодняшний день. Давно, на протяжении нашей истории имеем дело с этим, и сегодня это наиболее ярко проявляется», – сказал Путин.

Он считает, что этому нужно противопоставить последовательную борьбу за свои национальные интересы. По словам президента, Россия будет «ориентироваться на мирные средства, но, если ничего другого не остается, будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами».

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