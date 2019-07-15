С завтрашнего дня украинскую политрекламу обязаны давать только на мове

15.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во вторник, 16 июля, вступает в силу Закон Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, регулирующего функционирование и использование украинского языка в различных сферах общественной жизни, в том числе относительно политической рекламы, передает корреспондент ПолитНавигатора

Об этом сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как отмечается, среди прочего закон определяет требования к материалам политической рекламы, распространяемой на телевидении, радио, в интернете и печатным способом.

“Материалы предвыборной агитации, транслируемых на телевидении, радио, которые размещаются на носителях наружной рекламы, распространяются в виде листовок и газет или в сети Интернет, выполняются на государственном языке”, – говорится в положениях закона.

“В порядке и на условиях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины, в отдельных населенных пунктах допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на государственном языке и дублированных на языках соответствующих коренных народов, национальных меньшинств Украины”, – также указано в законе.

Национальный совет обращает внимание лицензиатов на эти нормы и напоминает телерадиоорганизациям, что они обязаны соблюдать законодательство Украины относительно языка предвыборной агитации во время кампании по внеочередным выборам народных депутатов Украины, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Напомним, языковой закон был принят Верховной Радой 25 апреля этого года и официально опубликован 16 мая. Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования за исключением отдельных норм. Этот закон содержит целый ряд дискри минационных положений в отношении прав языковых меньшинств и уже вызвал критику как внутри Украины, так и за ее пределами. 45 нардепов от Оппозиционного блока обжаловали закон в Конституционном суде.