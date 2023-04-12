С жилищным «херсонским сертификатом» нечего делать на ЮБК

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В Крыму на 15,5 тысяч заявлений жителей Херсонской области на предоставление сертификата для приобретения жилья оплачено только 1,4 тысяч сертификатов.

Об этом на заседании Госсовета Крыма сообщил премьер-министр правительства республики Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оплачено порядка 1 400 сертификатов на 5,2 млрд руб. При этом Республика Крым является лидером по количеству поступивших и оплаченных заявлений среди других субъектов Российской Федерации», – отметил он.

Таким образом, на 1 сертификат в среднем выплачивается 3,7 миллиона рублей, что соответствует установленной норме для семьи из двух человек. Такая сумма не позволяет владельцам сертификатов рассчитывать на недвижимость в Симферополе или приморских городах. Переселенцам из Херсонской области доступно жилье в пригородах или на севере полуострова. При этом стоимость недвижимости на вторичном рынке уже отреагировала на спрос значительным повышением.

Ипотечные кредиты переселенцам недоступны, поскольку банки не меняют условия и требуют наличие стажа и официальной зарплаты. Договоры долевого участия на этапе строительства дома тоже не подходят под «херсонский сертификат» – для приобретения годится только готовое жилье.

В марте, докладывая президенту о социально-экономической ситуации в Крыму, глава региона Сергей Аксенов сообщал, что уже выдано больше 8,3 тысяч жилищных сертификатов жителям Херсонской области.