Саакашисты не оставляют попыток втянуть Грузию в новую войну против России

Грузии нечем помочь Украине в плане вооружений, потому что ее обороноспособность находится на низком уровне. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил депутат грузинского парламента Георгий Вашадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, грузинский политик обвинил власти своей страны в заигрывании с Россией и призвал сменить руководство на прозападное.

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«Однозначно, Украине нужна сейчас поддержка вооружениями, но давайте скажем честно и откровенно, есть ли у Грузии такая военная мощь или потенциал, чтобы мы могли как-то масштабно в этом помочь? Я думаю, нет. К сожалению, нет, потому что мы очень маленькая страна и наша оборонная способность очень низкая. Но тут вопрос самый главный в чем – почему Гарибашвили так резко высказывается, что он не будет помогать вооружениями? Потому что это нравится России, такие высказывания. Я, к сожалению, должен сказать, что у нас власть, которая заигрывает с Россией тоже. Поэтому это наша задача – поменять эту власть, чтобы у Грузии не было заявлений, которые поднимают вопрос насчет искренности тех или иных политиков, которые находятся во власти. Это наша задача и прозападные силы обязательно поменяют власть, все идет к этому… Еще раз честно и откровенно скажу, что у Грузии нет такой военной мощи, чтобы мы что-то большое смогли сделать или смогли помочь, чтобы это реально было большой поддержкой Украины на войне», – заявил Вашадзе.

Грузинский политолог Шота Апхаидзе в комментарии «ПолитНавигатору» отметил, что желание Вашадзе втянуть Грузию в санкционный режим против России и передачу Украине вооружений является попыткой открыть второй фронт. Делается это по методичке западных инструкторов, которые курируют оппозицию:

«Вашадзе – не исклюение из грузинской оппозиции, которая хочет открытия второго фронта, присоединения к антироссийским санкциям, поддерживают процесс вооружения Киева. На этот раз Вашадзе это делает с подачи Вашингтона, потому что за его партией стоят инструкторы оттуда. Но у Грузии нет ни тяжелого вооружения, ни авиации, ни флота, чтобы передать это Киеву. Грузия и так очень много помогает. Грузия почти на два миллиарда долларов отправила гуманитарной помощи Украины, но несмотря на это, она каждый день ставит палки в колеса руководству нашей страны и унижают его. У меня вопрос – Вашадзе гражданин Украины или Грузии? Он думает больше об интересах своей страны или Украины. Мне кажется, что сейчас он больше переживает за Зеленского, чем за собственную страну».