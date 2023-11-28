Саакашисты не сдаются и продолжают раскачивать Грузию

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Политическая жизнь Грузии все явственнее входит в предвыборную фазу. Об этом свидетельствует оживление не только политических партий и их лидеров, но и ведущих телеканалов страны, которые на днях вперегонки друг другу оглашали рейтинги.

Рейтинги в свою очередь были составлены на основе социологических исследований, заказанных лояльным к властям телеканалом «Имеди», с одной стороны, и оппозиционным каналом «Формула» с другой.

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Соответственно, если в первом случае диапазон между правящей партией и главной оппозиционной силой, каковой в свое время была назначена партия Саакашвили, составил около 35 %, то, согласно «альтернативному» опросу, этот показатель выглядит скромнее и исчисляется всего 16 %.

Результаты обоих исследований подтверждают, что большинство остальных, более или менее известных политических акторов не дотягивают до 5-процентного проходного барьера, необходимого для прохождения в парламент. Неудивительно, что при таком раскладе, оппозиционные партии заговорили о необходимости понижения избирательного барьера до 2 %, хотя раннее эти же партии заявляли, что проблем набрать 5 % у них нет.

Не совсем признаваясь, но полностью сознавая, что надежды на победу в ходе грядущих судьбоносных выборах крайне эфемерны, грузинская оппозиция лихорадочно ищет путь, который привел бы ее к власти. И вот один из самых одиозных оппозиционеров, крупный грузинский банкир и лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе публикует пост в одно предложение:

«Середина должна собраться!!!»

И хотя, как пояснили в партии, речь идет о создании коалиции, которая представляла бы из себя третью политическую силу, которая могла бы конкурировать как с правящей «Мечтой», так и с оппозиционным «Нацдвижением», основатель последнего Михаил Саакашвили одобрительно отозвался о предложенной Хазарадзе концепции создания коалиции из так называемой середины.

Мамука Хазарадзе.

Особое восхищение экс-президента вызвала «концепция дерусификации», а именно, состоящий из 9 пунктов «Акт защиты Грузии», который, согласно Хазарадзе, «обеспечит защиту интересов нашей страны и ее граждан и ограничит российское нашествие в Грузии».

Лидер оппозиционной партии считает, что надо заканчивать с практикуемой «Грузинской мечтой» политикой создания комфорта гражданам страны-оккупанта.

«Россияне сегодня свободно покупают нашу землю, расхватывают рабочие места, развивают российский бизнес и устраивают повышение цен. «Грузинская мечта» делает деньги в Москве, получает советы Путина и служит России вместо того, чтобы служить грузинскому народу. В «Лело» мы считаем, что настало время прийти власти, единственным приоритетом которой будет служение Грузии и ее народу», – заявил Хазарадзе.

На непримиримом оппозиционном фланге русофобская риторика, видимо, рассматривается единственным инструментом, благоприятствующим привлечению к себе хоть какого-то интереса со стороны грузинского электората. Неспроста идея «Акта» тут же была подхвачена Саакашвили.

«Полностью соглашаюсь с концепцией дерусификации, выдвинутой «Лело»…Российский вирус, который угрожает гибелью нашему национальному организму, требует мобилизации иммунитета и сил всего общества», – заявил по этому поводу экс-президент.

Тем временем детище Саакашвили «Национальное движение» отметило двадцатилетний юбилей «Революции роз», которая, как считают многие в экспертных кругах, положила начало переформатированию, в том числе и ментальному, грузинского общества.

В связи с этой датой нацдвижением был принят «Манифест единства», который наряду с тем, что отражает идеологию и политические принципы партии, еще и содержит соглашение о партийном единстве. Дело в том, что внутрипартийные склоки саакашистов реально ставят ЕНД перед угрозой раскола и подписание манифеста лидерами партии рассматривается, по-видимому, как гарантия сплочения своих рядов.

«Этот манифест не подлежит двойному толкованию. Если мы хотим бороться и быть в одной лодке, то должны взяться за руки, а если нет, должны мирно поставить точку. Под этим я подразумеваю, что мы прекращаем этот «бардак», – прокомментировал происходящие в партии процессы соратник Саакашвили, бывший мер столицы Грузии Гиги Угулава.

Имея бардак в партии, экс-президент, тем не менее, берет политическую ответственность за лидерство в политической борьбе за «победу на решающих для Грузии парламентских выборах 2024 года».

Находясь в заключении, у Саакашвили сохраняется широкая возможность вторгаться в информационное пространство, а через него и в политическое. Будучи гражданином Украины, он по-прежнему является консолидирующей фигурой для своей партии. Его пошатнувшийся политический вес, следовательно, и политический вес ЕНД, повышает вероятность демарша президента Саломе Зурабишвили в виде помилования ею Саакашвили.

Перспектива освобождения последнего минимальна, но это создаст дополнительную шумиху и ореол жертвы и страдальца вокруг экс-президента, а значит и вокруг ЕНД. Успех последней в парламентских выборах 2024 года опять-таки значительно повлияет на политический ландшафт Грузии. Имея серьезную медийную и международную политическую поддержку, ЕНД и Саакашвили не сдаются.

Относительно же изложенных в «Манифесте» планов и намерений главной оппозиционной партии, связанных со «спасением грузинской государственности и формированием государства», гарантирующих народу «лучшее будущее, достойную жизнь, настоящую свободу», председатель грузинского парламента Папуашвили метко заметил:

«Если «Национальное движение» хочет сделать какое-то добро этой стране и своим сторонникам, единственный манифест, который им следует подписать, – это манифест о роспуске «Национального движения». Это единственное добро, что они могут сделать».

Хотя мало кто на этот счет сочтет разумными возражения. Тем не менее, ЕНД собирается дойти до выборов и «взять свое», продолжая оставаться главным дестабилизирующим фактором в южнокавказской республике.