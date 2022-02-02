Саакашисты негодуют: Грузинский парламент разродился «мертвой» резолюцией в поддержку Киева

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«Позор! Почему в украинском парламенте не выставили грузинский флаг?! Да потому, что Грузия не осуждает агрессию России и не поддерживает Украину! Вы трусы и предатели!» – примерно с такими обвинениями обрушилась оппозиция на депутатов парламента Грузии от правящей партии «Грузинская Мечта», голоса которых решила незавидную судьбу «исторической» резолюции в поддержку Украины. 74 голосами из 150 при 54 воздержавшихся резолюция была принята в первом чтении.

К слову нужно отметить, что шоу-спектакль, разыгранный без грузинского флага депутатами Рады, так задел грузинский официоз, что откликнулся аж МИД Грузии! Пресс-спикер МИД Грузии Мари Нарчемашвили пояснила, что на открытии заседания в Раде были вывешены флаги только тех стран, которые оказали Украине военную поддержку.

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У всякого Федорки свои отговорки: как может угодить такое беззубое оправдание сторонникам поддержки бандеровского Киева вплоть до военной? Тем более, что (какая безответственность!) «посол Грузии в Украине не смог лично присутствовать в Раде, так как находится в режиме изоляции».

Как ожидалось, в грузинском парламенте кульминации достигла непрекращающееся уже несколько дней противоборство за упоминание или отсутствие в тексте резолюции словосочетания «российская агрессия». Как на зло «Мечте», к обсуждению вопроса подоспела и самая большая оппозиционная депутация от ЕНД (партия Саакашвили), которая возобновила присутствие в парламенте после долгого перерыва.

«Грузия как государство придерживается позиции, что предотвращение войны является главной задачей. Потому что эти вопросы безопасности касаются не только Украины и Грузии, но и Европы и региона в целом», – безуспешно попытался дать спокойный тон обсуждению проекта резолюции председатель парламента Шалва Папуашвили.

Действуя по принципу «Не доглядишь оком, так заплатишь боком», «Мечта» не изменила свое решение и не стала открыто упоминать Россию, несмотря на довольно откровенные призывы послов США и ЕС к решительной поддержке Украины.

«Кашу, заваренную вами, до сих пор мы расхлебываем» – примерно так отвечают депутаты от «Мечты» представителям ЕНД на обвинение в трусости, имея в виду чудовищно безответственные действия Саакашвили, спровоцировавшие военное столкновение с РФ в 2008 году.

Не послужил «громоотводом» еще более осторожный вариант резолюции, предложенный депутатом партии «Европейские социалисты», справедливо считающейся пророссийским «приложением» правящей «Мечты», несмотря на свое «западное» название. Хотя «ЕС» с трудом оправдывает и второе слово в собственном названии в силу едва заметной «социалистичности» позиции.

Осторожную поддержку Украины «Мечта» объяснила необходимостью разрядки обстановки в регионе и во избежание искусственно создаваемых дополнительных преград на пути к интеграции в западные структуры. Ни первый и, тем более, ни второй аргумент не удовлетворили оппозицию, внесшей свой «атакующий» вариант резолюции на обсуждение. В альтернативном проекте резолюции помимо защиты суверенитета и территориальной целостности Украины еще и говорилось об агрессии со стороны РФ.

Дабы парировать обвинение в «пророссийскости», рекой полились со стороны «Мечты» заверения о приверженности «западным ценностям». «Мечтающий» депутат Рати Ионатамашвили, взяв тяжелый грех на душу, докатился даже до следующего «убийственного» аргумента:

«Россия признана оккупантом, и ответственность за оккупацию и состояние прав человека лежит на России. Это решение заслуга «Грузинской Мечты»! Заявление о том, что «Грузинская Мечта» не является прозападной страной, на руку России!».

И плюнула «Мечта» на оппозицию, да зашипела последняя как каленое железо. И в отместку за провал, автор «оппозиционного» проекта резолюции, лидер партии «Дроа» Елена Хоштария предложила выставить на подпись гуляющим по проспекту Рутавели тбилисцам грузинский и украинский флаги, с последующей их доставкой депутатам Рады в Киев. Хоштария хочет «смыть позор» и выставить все-таки грузинский флаг в Раде.

«Значение петиции … очень велико. Когда Россия осуществляет агрессию против нашего стратегического партнера, … это очень естественно – встать рядом с ними», – заявила Элене Хоштария

Стоит уточнить, что эта дама та самая Хоштария (депутат парламента от ЕНД и по совместительству выпускница МГИМО), которая, в 2019 году в коридорах и под скамейками грузинского парламента бегом бежавшая, с криком искала успевшего вовремя испариться ошеломленного московского гостя Гаврилова, депутата российской Государственной Думы. Тогда, приглашенный грузинской стороной и уверенный в хваленном грузинском гостеприимстве, Гаврилов сел в кресло главы парламента и, естественно, стал разговаривать на русском языке. После этого в Тбилиси произошли массовые протесты вплоть до попытки штурма парламента сторонниками ЕНД.

Но глубже всех в своих богатых фантазиях погрузился депутат от оппозиционной «Лело», экс-спикер парламента Давид Усупашвили, допустивший воистину анекдотическую интерпретацию резолюции российской стороной:

«Сегодняшний текст резолюции в Москве могут свободно интерпретировать так, как им выгодно, и заявить, что грузинский парламент осудил попытку развязывания войны в Украине, которую осуществляют НАТО и Запад. Если не зафиксировано, откуда исходит угроза войны, то это нарратив Москвы».

Так весело прошло цирковое представление. «Мечту» вынудили родить мертвую резолюцию, русский текст которого представлен ниже.

«Парламент Грузии опираясь на конституцию Грузии, законодательство и международные договоры; Приветствует признание и установление принципов мира и сотрудничества в международных отношениях;

Придерживается принципов международного порядка и международно признанных норм международного права, в том числе принципов нерушимости границ и территориальной целостности и суверенитета государства; Выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности; Заявляет, что членство в Североатлантическом альянсе является суверенным правом государства и что любые попытки ограничить это право военно-политическими средствами категорически неприемлемы;

Считает, что предотвращение войны в Украине должно быть главной заботой международного сообщества;

Выражает солидарность с дружественным украинским народом, который может серьезно пострадать от любой возможной военной эскалации. Ввиду всего вышеизложенного, парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесной координации со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в предотвращение войны в Украине».