Саакашисты укрепляются: Грузию ведут к кровавому путчу

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Порядка 60 тысяч человек собралось перед парламентом Грузии на антиправительственной акции под лозунгом «Домой в Европу!». Митингующие в руках держали флаги Грузии, Украины и ЕС, а также баннеры с надписью: «Мы – Европа!». Центральный проспект города и близлежащие улицы были перекрыты.

«ПолитНавигатор» ожидал, что, несмотря на явный кризис в своих рядах, проамериканская оппозиция на этот раз соберет серьезное количество протестующих, исходя из ряда новых обстоятельств.

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Так, недавние заявления послов США и ЕС в Грузии с одной стороны, а с другой – аргументация Еврокомиссии отказать Грузии в статусе кандидата в члены ЕС свидетельствовали о том, что западные «партнеры» не желают иметь дело с нынешним грузинским политическим руководством и желают усиления внутриполитического давления.

Следовательно, оппозиция, как ни в чем не бывало, должна была преодолеть все разногласия, провести примерную акцию протеста и показать единство и непоколебимость воли для достижения цели: или заставить правительство Грузии превратить страну в анти-Россию, или сменить власть, сделав в итоге точно то же.

Время показало, что первое невозможно, значит будет внедрен второй вариант развития событий.

Не давая статус кандидата (окончательное решение Евросовет должен принять 24 июня), европейцы Грузию наказали за ее половинчатую позицию в отношении России и рекомендовали: во первых, «деолигархизоваться», во вторых, «деполяризоваться». В первом случае имеется в виду нейтрализация неформального правителя Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили.

Вторая рекомендация представляет собой циничный призыв к оппозиции взять власть в свои руки и именно таким образом снять поляризацию общества – дескать, противостояние между правящей «Грузинской мечтой» и оппозицией уберется только таким образом. Обратное невозможно: слишком поздно, чтобы «Мечта» свернула шею саакашистам – не для того Запад их яростно защищал с момента падения Саакашвили по сей день.

И как будто какая-то невидимая рука сняла все разногласия среди оппозиции буквально за 1-2 дня до митинга, а также заставила разные вузы организованно привести на митинг студенческую молодежь.

Видна была максимальная координация всех прозападных СМИ, НПО и партий, что обеспечило мобилизацию в основном тбилисцев. А это означает, что у оппозиции есть ресурсы привести намного больше людей на уже анонсированный следующий митинг за счет еще незадействованных регионов.

А голова «невидимой руки» отметились прямо на митинге, на специально смонтированном широчайшем экране, когда к митингующим обратились аж три европарламентария: Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене и Маркета Грегорова.

Таким образом грузинские евромайданщики заручились демонстративной поддержкой «сильных мира сего», что побудило их незамедлительно выступить с наглыми заявлениями, граничащими с призывами к силовым антиконституционным действиям. Они знают, что из-за таких «пустяков» им ничего не будет: власти сами преклоняют колена перед европейцами.

«ПолитНавигатор» сообщал, что на этот раз все будет серьезно. Тщательно подготовленный характер акции был виден также из ее итогов.

Заявлено об учреждении единой платформы, вокруг которой будут сосредоточены политические партии, НПО, гражданские активисты. С учетом того, что такое единство на митинге демонстрировалось, де-факто платформа уже состоялась.

Было заявлено о нарушении властями конституции страны, точнее, 78-й статьи, согласно которой государственные органы обязаны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и НАТО. А это есть попытка легитимации дестабилизации обстановки, о чем в завуалированной форме также было заявлено, точнее, о «праве народа» свергнуть правительство в случае нелегитимности последнего.

Презентация «народного» движения – единой платформы «За европейский выбор» будет организована на следующем митинге уже через два дня – 24 июня, когда Евросовет объявит окончательное решение о статусе Грузии.

Главной заявленной целью бунтующих является низвержение олигарха Иванишвили, что неминуемо повлечет за собой падение правящей «Грузинской мечты» и право-радикального реванша.

Оппозиция осознает, что при конституционном варианте развития событий не может рассчитывать на достаточную поддержку населения. Последнее против конфронтации с Россией и видит, что реваншисты стремятся именно к этому. Но у саакашистов мощная информационная, финансовая, дипломатическая поддержка.

На их стороне также и годами нерешенные социальные проблемы, что отмобилизует минимально необходимую активную часть людей в случае дестабилизации обстановки. Последние социологические опросы свидетельствуют о том, что большинство населения Грузии не доверяет ни одной влиятельной политической силе, в том числе и правящей.

То есть события вполне могут развиться по самому худшему сценарию, аналогичному кровавым событиям киевского майдана 2014 года.

Все зависит от крепких нервов правящей верхушки, а также от международной обстановки, что, в свою очередь, напрямую зависит от хода СВО России на Украине.