Саакашисты устроили театр абсурда в центре Тбилиси

Театр политического абсурда в Грузии, который вышел за рамки всякого здравомыслия, продолжается в точном соответствии с давным-давно написанным сценарием.

На центральном проспекте Тбилиси – Шота Руставели – вновь проходит митинг оппозиционной партии «Единое национальное движение». На сей раз протестная акция приурочена ко дню рождения экс-президента Грузии, а ныне заключенного Мишико Саакашвили, которого лечат в горийской тюрьме.

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О том, какие настроения блуждают на центральный проспекте грузинской столицы, попытался разобраться специальный корреспондент «ПолитНавигатора» в Тбилиси.

«Михаил Саакашвили, который сумел поднять Грузию с руин сегодня отмечает свой день рождение в тюрьме. «Грузинская мечта» боится выпускать его на свободу, потому что исполняет приказы Кремля. Они знают, что, если Саакашвили выйдет на свободу, то в Грузии произойдет «революция», а им придется бежать. Потому они и фальсифицируют все выборы», – заявил саакашист Шота Янтбелидзе. «Саакашвили сделал много чего хорошего для Грузии. Построил школы, больницы, туризм заработал, а сейчас все остановилось. Потому его и приглашали в другие страны н работу, а он отказался от всего этого и выбрал свою родину. Он реформатор и патриот», – утверждает его соратник Махвала Циминтия.

Фанаты Саакашвили, выступая на акции, попытались применить старые методы, обвиняя во всех грехах Россию. По их убеждениям, их бесноватый лидер находится в тюрьме «по личному приказу Путина».

Разумеется, сегодня на центральном проспекте грузинской столицы можно встретить и простых обывателей, которые крайне негативно отзываются о временах правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Они отмечают день рождения своего идиота-лидера, который принес столько горя стране. Что он сделал хорошего? Разворовал всю Грузию, продал все объекты туркам, иранцам, украинцам, русским, а народ, как жил в бедности, так и продолжает жить. Его зобми призывают власти, чтобы «Грузинская мечта» освободила их психопата лидера, а, что будет после? Это ведь перерастет в гражданскую войну», – сказал противник Саакашвили Игорь Гошадзе.

«Вы понимаете, что Саакашвили и тогда во время своего президентства был неадекватный, больной, а сейчас его соратники говорят, что власти его свели с ума. Как можно больного свести с ума? Это вранье, чтобы его отправить на лечение в Европу, а оттуда он убежит. Убежит, а после опять будет накалять ситуацию в Грузии. Нет, пусть сидит в тюрьме и отвечает по всей строгости закона за все преступления, которые он совершал за 9 лет своего правления», – сказала другая участница Мария Давидова. «В стране есть гораздо больше проблем, чем Саакашвили. Например, в Грузии повышаются цены на продукты питания, бензин уже за доллар, говорят, что цена за свет и газ тоже скоро повысится. Вот это – насущные проблемы, которые волнуют и беспокоят каждого гражданина, а не судьба Саакашвили, который успел набрать приличное количество денег и бежать», – заявила Анастасия Талахадзе.

На днях президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на предновогоднем приеме для представителей объединенной оппозиции, сказала, что страна является «совершеннолетним государством», и ей «пора выйти из молодежных стычек и перейти к более зрелой, новой политике». По ее словам, власть и оппозиция должны сделать все необходимое, чтобы понизить политическую поляризацию в стране, и найти общие пути для примирения. Глава государства считает, что процесс примирения должен начаться без предусловий – с консультаций, и быть инклюзивным, прозрачным.

Сегодня грузинский народ, к сожалению, вновь является свидетелем политической вендетты, которая разгорается между властью и оппозицией. Разумеется, каждая из сторон тянет, как говорится, одеяло исключительно на себя, не обращая внимания на то, что народу и вовсе нет дела до их разногласий и разборок.

Очень хочется надеяться, что грузинский народ рано или поздно скажет свое слово и выметет поганой метлой и продажную власть, и оппозицию, представители которой думают лишь о своем кармане, а не о благополучии населения страны.