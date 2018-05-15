15.05.2018, Киев, Владимир Гладков

793 просмотров

Саакашисты в Раде снова затеяли возню с импичментом Порошенко

Украинские депутаты инициировали сбор подписей за импичмент президента Петра Порошенко для того, чтобы начать процедуру расследования его преступной деятельности.

Об этом сегодня в зале пресс-центра Верховной Рады заявила нардеп от партии Саакашвили «Движение новых сил» Юрий Деревянко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Сегодня мы фактически начали сбор подписей по нашей инициативе касательно письменного обращения об инициировании вопроса о смещении президента Украины Порошенко с поста в порядке импичмента. Это конституционная, регламентная процедура, которая предусматривает первый важный шаг – сбор подписей под этой инициативой.

В сути инициативы содержатся все известные в СМИ возможные преступления президента Порошенко касаемо разных фактов, которые мы слышим последние два года. Нам очень важно, чтобы эти преступления были расследованы, но они не могут быть раскрыты, если Верховная Рада самоустранится от этого вопроса», – заявил Деревянко.

«Ни НАБУ, ни СБУ, ни МВД, ни Генеральная прокуратура, а именно Верховная Рада может начать процедуру расследования этих возможных преступлений. Народные депутаты должны поставить подписи под этим письменным обращением, и этих подписей должно быть 226», – уточнил депутат.

Деревянко выразил благодарность 36-ти депутатам, которые уже поставили свои подписи, а также тем, кто пообещал поддержать инициативу на вечернем заседании.

Также нардеп обратился ко всем фракциям парламента с призывом поставить свои подписи, «для того, чтобы украинский народ имел возможность знать правду – были ли совершены эти преступления (более 11 эпизодов) президентом Порошенко, и он должен за них отвечать, или нет».

Отметим, что украинское законодательство об импичменте прописано таким образом, что еще никому за все годы независимости не удавалось довести этот процесс до конца. В то же время требования импичмента неоднократно становились предметом пиара и политических спекуляций в предвыборный период.