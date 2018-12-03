03.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Кавказ, Политика, Скандал, Украина
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Саакашисты завтра митингуют в Киеве в поддержку схваченного в Грузии Семенченко

Сторонники изгнанного из Украины беглого президента Грузии Михаила Саакашвили намерены завтра провести пикетирование грузинского посольства в знак поддержки депутату Верховной Рады Семену Семенченко, который, как ранее сообщалось, был задержан в Тбилиси по обвинению в приобретении оружия для участия в беспорядках на стороне оппозиции после прошедших президентских выборов.

Акцию в Киеве анонсировала бежавшая из Крыма украинская «активистка» Елизавета Богуцкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Грузии задержали украинцев, якобы, с оружием. Вроде бы, все – бойцы батальона «Донбасс» с Семеном Семенченко. Все прилетели самолетом. Все собирались улетать в Киев. Основная версия провластных грузинских СМИ – это то, что они собирались завести в Грузию Михаила и быть там его вооруженной охраной…. Саакашвили в глазах и грузин и украинцев должен предстать полным беспредельщиком. Типа, там, где он – там война и кровопролитие», – «раскрывает» Богуцкая план грузинской власти в своем блоге.

Число врагов у секты Саакашвили множится – это не только Владимир Путин, но и власти Украины с Грузией.

«Завтра в 10 утра возле грузинского посольства в Киеве состоится акция поддержки нашим согражданам, которые сейчас задержаны в Тбилиси и пока не встретились с консулом.
Это важно. Нам нельзя дать возможность Путину ликовать, а Иванишвили с Порошенко подпевать дуэтом. Для них существует один единственный враг – Михаил Саакашвили.
Хотя, если честно, не понимаю: если в Грузии на Мишу заведена куча уголовных дел, то почему его не впустить и сразу задержать? Хотя тот же вопрос можно задать Порошенко», – пишет Богуцкая.

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