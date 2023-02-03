Саакашивили доживает последние часы – Зе-офис

Анатолий Лапин.  
03.02.2023 10:54
  (Мск) , Киев
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Грузия, Дзен, Политика, Украина


Грузия должна отпустить из тюрьмы экс-президента этой страны Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, и занять четкий антироссийский курс прежде, чем говорить о том, что мирный договор между РФ и Украиной должен предусматривать вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грузия должна отпустить из тюрьмы экс-президента этой страны Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины,...

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Подоляк упрекнул грузинское руководство в том, что оно пытается добиться своей выгоды за счет Украины.

«Хотите о чем-то говорить вообще – у вас есть человек, которого вы публично казните – это Саакашвили. Это гражданин Украины, человек, который потерял больше, чем 50 килограммов веса, выглядит как человек, который уже доживает последние свои часы в грузинской тюрьме. Отдайте.

Есть целый ряд предложений – отдайте или Украине, или третьей стране, чтобы он поехал на лечение. Покажите, что вы понимаете, что такое современный цивилизованный мир, что такое ценности. Тогда можно говорить о каких-то территориях и так далее», – сказал чиновник.

«Можно, безусловно, хотя было бы желательно, чтобы сегодняшнее правительство и правящая партия в Грузии не демонстрировали какую-то странную любовь к стране, которая их поставила на колени в свое время, летом 2008 года. Чтобы она не выпрашивала у России авиасообщение, например, чтобы они не брали какие-то кредиты, чтобы про газ не говорили, о том, что они не видят войны в Украине, чтобы не появлялись слухи, что Грузия ищет возможности позволить России что-то обойти с точки зрения санкционного давления.

Об этом надо говорит, а после этого какие-то условия выставлять. Если вы не хотите сами защищать свое право быть суверенными, то почему Украина должна это делать?», – заявил Подоляк.

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