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26.04.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Д.Б., Права человека, Украина
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Саакашвили арестовывает Авакова за «бе-бе-бе», – блогер высмеяла закон об украинизации

Украиноязычный блогер Юлия Малькина высмеяла принятый накануне Верховной Радой закон, который фактически объявляет запрет на использование русского языка в большинстве публичных сфер.

Малькина опубликовала карикатуру «Языковой патруль во главе с Саакашвили арестовывает Арсена Авакова», напомнив о том, как два высокопоставленных представителя майданного режима, с трудом владеющих украинским языком, устроили знаменитую перепалку в присутствии журналистов и Петра Порошенко.

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Автор поясняет, что считает нормы нового языкового закона абсурдными.

«Меня абсолютно не волнует, что чиновники обязаны будут разговаривать на украинском, не волнует то, что обслуживать в кафе и магазинах меня также будут на украинском. Даже украиноязычное радио не волнует. Но вот этот пункт о театре: вы как, б***ь, себе видите в театре субтитры или перевод, когда, скажем, к нам сюда случайно забредет с гастролями какой-то бродвейский мюзикл?

Но, что важнее, этот закон – морально устаревший в мире, в котором многоязычие – признак умения идти в ногу со временем. Единый язык должен быть помощником в многонациональной стране – чтобы люди могли между собой поладить, как это, например, в Индонезии или Малайзии, где, в то же время никто не отнимает у этносов их театры, музыку и книгопечатание. А еще этот закон украинский язык унижает: мол, без него она слаб и нежизнеспособен», – подчеркивает Малькина.

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