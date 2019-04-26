Саакашвили арестовывает Авакова за «бе-бе-бе», – блогер высмеяла закон об украинизации

26.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Украиноязычный блогер Юлия Малькина высмеяла принятый накануне Верховной Радой закон, который фактически объявляет запрет на использование русского языка в большинстве публичных сфер.

Малькина опубликовала карикатуру «Языковой патруль во главе с Саакашвили арестовывает Арсена Авакова», напомнив о том, как два высокопоставленных представителя майданного режима, с трудом владеющих украинским языком, устроили знаменитую перепалку в присутствии журналистов и Петра Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Автор поясняет, что считает нормы нового языкового закона абсурдными.

«Меня абсолютно не волнует, что чиновники обязаны будут разговаривать на украинском, не волнует то, что обслуживать в кафе и магазинах меня также будут на украинском. Даже украиноязычное радио не волнует. Но вот этот пункт о театре: вы как, б***ь, себе видите в театре субтитры или перевод, когда, скажем, к нам сюда случайно забредет с гастролями какой-то бродвейский мюзикл?

Но, что важнее, этот закон – морально устаревший в мире, в котором многоязычие – признак умения идти в ногу со временем. Единый язык должен быть помощником в многонациональной стране – чтобы люди могли между собой поладить, как это, например, в Индонезии или Малайзии, где, в то же время никто не отнимает у этносов их театры, музыку и книгопечатание. А еще этот закон украинский язык унижает: мол, без него она слаб и нежизнеспособен», – подчеркивает Малькина.