Саакашвили: Для Украины наступает клондайк, переманим к себе заводы из Китая

24.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина переманит к себе предприятия из Китая, пообещав снижение налоговых ставок для них и дешевые рабочие руки, которые имеются после возвращения гастарбайтеров из стран Евросоюза.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому прочат должность вице-премьера Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины есть возможность – из Китая уходят предприятия, забираем их себе. Как мы их можем забрать? Только предложив гораздо более свободные условия налоговые и гораздо больше свободные условия, в смысле регулятивные.

Мы можем забрать десятки предприятий из Китая. В Украине же сейчас, слава Богу, много свободных рабочих рук – квалифицированных, умных. Собираем их и начинаем создавать конкуренцию Европе.

Вторая история – весь мир сейчас будет нуждаться в продовольствии. Катастрофа будет происходить и в Европе, и на Ближнем Востоке, в Азии. Для Украины это клондайк. Но для этого надо интенсифицировать сельское хозяйство…

Или мы сейчас создадим условия, когда все, что будет уходить из Европы, из Азии, из Китая, из других стран, из России, будет приходить в Украину, или в Украине не будет места для нормальных людей», – заявил Саакашвили.