«Саакашвили – фигня: США плюнули на Украину» – Прилепин

27.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Америка, занятая своими проблемами, связанными с эпидемией, просто «сунула» Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, чтобы Киев не доставал Вашингтон своим нытьём об опасности перед «российским агрессором».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский писатель, бывший комбат одного из подразделений в ДНР, а ныне лидер новой партии «За правду» Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США переживают в связи с вирусом крайне тяжёлую ситуацию, им явно не до Украины. Что собой являет Саакашвили – это предмет отвратительного кадрового выбора, потому что других нет, и они опять засовывают – это же не Трамп засовывает, не какие-то американские силы, а один из самых маленьких центров влияния, который работает на Саакашвили.

Они появляются и суют туда Саакашвили, который всё уже проиграл на Украине, нет там никакой партии – есть финансирование, есть партия, нет финансирования – нет. Поддержки никакой у Саакашвили нет: плохая, отработанная, ненужная, неуважаемая самими украинцами фигура вбрасывается обратно в украинскую политику…

Мы все начинаем переживать: ах, Саакашвили, военный преступник, надо бы его убрать, для России это неприемлемо. В моём понимании 90 процентов украинского истеблишмента – это военные преступники, они убивали людей на Донбассе. Больше одним Саакашвили – меньше, они все там преступники. Тем более он уже был управленцем, управлял вместе с нашей Машей Гайдар и другими россиянами, ничего, по сути, не меняется», – заявил Прилепин.

При этом, по его словам, если верить «во вменяемость украинского народа», то в данной ситуации можно найти даже определённые плюсы.

«Украинский народ смотрит – что ж такое происходит, пришёл Порошенко притащил всю свою шатию-братию, они довели страну до близости к коллапсу, убрали Порошенко, выбрали Зеленского. Зеленский сам искренне думал, что он носитель здравого смысла, что сейчас у него получится – либо там он договорится, либо там.

Он думал, у него высокая вариативность решений, а она малая – либо ты идёшь к России, там тебя сзади держат «правосеки», не пускают и обещают тебе откусить голову, тогда он разворачивается, прётся в Европу. Европа тоже начинает заигрывать с Россией и скидывать Украину. Он к Америке, она говорит: так, короче, вот, Саакашвили возьмите себе и надо ещё эти бактериологические штуки – двадцать штук постройте, больше ничего пока не можем, только это гарантирует вам свободу от Путина и захвата Россией. Примерно такой торг.

А дальше мы опять начинаем накручивать – Саакашвили, партия, Ермак, Ахметов – да это всё фигня! Просто Украина не нужна Америке, и ей засунули этого персонажа», – уверен писатель.

«Я надеюсь, что украинцы одумаются и поймут, что ни Порошенко, ни Зеленский, ни США – никто их никогда не спасёт, кроме великой матушки России, которая примет однажды, потушит все пожары, обнимет, расцелует и, может быть, даже напоит молоком», – добавил Захар Прилепин.