26.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
economics, Грузия, Общество, Политика, Россия, Туризм, Украина
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Саакашвили: Грузия без меня потеряет намного больше в конфликте с Россией

Российское эмбарго – это не трагедия, когда в стране нет коррупции, а экономика поставлена на современный лад.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грузинская Transparency International заявила, что Грузия потеряет сто миллионов долларов, а российские туристические организации сказали, потеряет триста миллионов. То есть, цифры разбегаются», – отметила ведущая.

«Я думаю, Грузия потеряет не сто, а где-то 400-500 миллионов, это большие деньги, но можно компенсировать – кстати, когда у нас было полное российское эмбарго с 2006 года, экономика Грузии начала расти на 1,12 процента. Это не только нас не убило – когда мы были ориентированы на современную экономику и не было коррупции – Грузия как раз быстро пошла вперёд.

Так что, российское эмбарго – это не совсем трагедия, если у тебя есть патриотичное правительство, которое знает, как действовать», – хвалится Саакашвили, при котором все грузинские бизнес-конкуренты команды Михо были загнаны в угол или сидели по тюрьмам.

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