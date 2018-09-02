Саакашвили колют на сотрудничество с ДНР

02.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украинские правоохранители направили запрос в нидерландскую прокуратуру, попросив выяснить, не ездил ли в Донецк экс-президент Грузии, бывший глава госадминистрации Одесской области Михаил Саакашвили.

Об этом Саакашвили, лишенный украинского гражданства и выдворенный в Нидерланды после возбуждения против него уголовного дела на Украине, рассказал в интервью киевскому журналу “Новое время”.

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“Я настаиваю, чтобы меня пустили обратно в Украину и судили. Голландцам говорю, что я не политический деятель и не хочу здесь оставаться, отпускайте меня обратно в Украину. А Украина говорит: “Мы не хотим”, – говорит Саакашвили.

Издание поинтересовалось, проводят ли с ним какие-либо следственные действия.

“Для галочки они написали в голландскую прокуратуру: “Задайте ему вопрос, не был ли он несколько раз в Донецке за то время, когда находился в Украине?” То есть оказывается, я еще в Донецк ездил, – возмущается экс-президент Грузии. – Конечно, в голландской прокуратуре таких идиотов нет, которые будут задавать вопрос, не ездил ли я случайно на вражескую территорию, прямо “льву в рот” — в Донецк”.

При этом Саакашвили утверждает, что в Нидерландах у него “туго с финансами”, и он часто передвигается по Амстердаму на велосипеде.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее Саакашвили заявил, что США приказали Киеву не сопротивляться России.

Также он объявлял себя военнопленным, который готовится к отправке спецрейсом в Москву для обмена.