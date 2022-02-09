Саакашвили на суде спел гимн Украины и рассказал, как уговорил Лукашенко предать Россию

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Новости Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил представление в зале заседаний Тбилисского городского суда. Там сегодня проходит слушание по делу о растрате Саакашвили государственных средств в размере порядка трех миллионов долларов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора» во время заседания Саакашвили, одетый в футболку цветов флага Украины, попросил у своего адвоката передать и сам стяг (оконфузившись, он держал полотнище перевернутым), затянув гимн этой страны: «Ще не вмерла…» под музыкальный аккомпанемент, звучавший с телефона. Кроме того, перед тем, как запеть, Саакашвили выкрикнул лозунг украинских националистов «Слава Украине – героям слава».

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Также во время заседания между ним и представителями грузинской прокуратуры произошла словесная перепалка. Саакашвили отверг все выдвинутые против него обвинения и сам обвинил суд и правоохранителей в коррумпированности.

Также во время заседания он признался в том, что несколько раз в Лондоне тайно встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко:

«Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию – это итог моих поездок в Лондон».

Примечательно, что практически весь процесс заседания по делу Саакашвили сопровождался криками и спорами, и больше напоминало восточный базар, чем процесс правосудия.

Создавалось впечатление, будто выступающие эмоционально провозглашают тосты и вот-вот готовы идти жарить шашлыки.

А в это же время под стенами суда собрались его сторонники, которые требовали освобождения бывшего президента с надписями Freemisha на плакатах.

Напомним, в родной Грузии Саакашвили был лишен гражданства и заочно осужден по ряду уголовных статей.