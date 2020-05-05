Саакашвили нарисовал Украине мрачное будущее

05.05.2020, Киев, Максим Карпенко

В первые недели после отмены карантина украинцы столкнутся с настоящим кризисом и бедностью наподобие той, что была в 90-х, когда окажется, что многие предприятия уже не смогут восстановить свою работу после произошедшего шока.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому теперь прочат должность представителя президента Украины в Кабмине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Саакашвили, большинство украинских гастарбайтеров также не смогут вернуться на заработки в страны Евросоюза, поскольку ситуация там также будет тяжелой.

«Что сейчас будет? Во время карантина люди особенно не тратили деньги. То есть они сидели дома, но в принципе на многие вещи у них деньги не уходили. Сейчас, рано или поздно, я думаю, в течение нескольких следующих дней карантин начнет сниматься, а, судя по пробкам в городе Киеве, многие уже сняли для себя этот карантин и страх убрали, то есть они сейчас в первые несколько недель будут тратить деньги – то, что еще осталось, какие-то запасы.

Они пойдут стричься, маникюр-педикюр себе делать, кто-то зайдет что-то купит – сумки, рубашки. То есть люди сейчас будут интенсивно тратить то, что у них осталось. Первое – будет эйфория.

Ну, в кафе столько людей не пойдет, потому что все равно будет страх, но 60-70% клиентов вернется. А потом, через несколько недель, окажется, что денег вообще нет и их неоткуда брать. Потому что окажется, что многие конкретные работы обратно не вернутся. Многие компании обанкротятся и вообще этот пазл обратно не складывается, будет распадаться.

И тут следующий большой вопрос: что дальше? То есть массовое банкротство, бедность, как в 90-х, бесперспективность. Даже массового отъезда быть не может, потому что только часть обратно сможет принять Европа, потому что в Европе тоже несладко», – заявил Саакашвили.