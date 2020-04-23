Саакашвили натравят на набирающего рейтинги Порошенко

23.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский берёт в свою команду экс-президента Грузии Михо Саакашвили, чтобы использовать его против угрожающе набирающего рейтинги Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне представляется, что это политтехнологический шаг господина Зеленского, и направлен он против Порошенко. Уж очень сильно выросли рейтинги Порошенко. Я был свидетелем тех событий, где-то 2017 года, декабрь, когда по Украине прокатилась «антикоррупционная волна». В Киеве сначала Саакашвили провёл форум, потом он ездил по всей стране, в Харькове, в Одессе и проводил эти форумы как главный борец с коррупцией.

Как выяснилось потом, это был манёвр Порошенко против премьер-министра Яценюка. Таким образом Саакашвили был использован, были билборды «Беги, Сеня, беги!», «Беги, кролик» и так далее. В общем, в конце концов Порошенко удалось победить соперника», – напомнил эксперт.

«Очевидно, что политтехнологи или люди, которые окружают президента Зеленского, посоветовали ему это сделать. Ну, поскольку человек справился с этим делом, почему бы не повторить? Он же тогда, играя на стороне Порошенко, сыграл хорошо – Яценюка уволили. Очевидно сейчас это назначение будет в противовес Порошенко и его партии», – добавил Вакаров.

Напомним, что, по данным социологов, в последнее время рейтинг партии Порошенко вырос почти до 7% и поднялся на третье место, опередив проект Юлии Тимошенко, у которой только 6,3%.

Рейтинг партии Зеленского сегодня составляет 32%, на втором месте находится Оппоплатформа Виктора Медведчука с 9%.