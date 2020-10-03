Саакашвили назвал последнее, что отличает Украину от африканской страны третьего мира

03.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина уже находится на уровне средней африканской страны по своему промышленному производству. Единственное, что сдерживает ее от окончательного скатывания в список стран «третьего мира», – это наличие собственной боевой авиации и средств ПВО.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил беглый экс-президент Грузии, возглавляющий Офис реформ на Украине, Михаил Саакашвили.

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«Не может страна, такая как Украина, быть без ВВС… Один раз потеряв авиацию, ее восстановить будет очень трудно. Это вопрос того, что есть вообще суть Украины, что отличает Украины от стран третьего мира.

Если Украина просто избавится от авиации, закроет «Южмаш», закроет авиационную отрасль полностью, – а всего несколько стран в мире имеют полный цикл сборки самолетов, – если Украина, например, «МоторСич» китайцам подарит, а если китайцы так лезут со всех дыр, значит, там есть технологии, которых нет у Китая, для чего-то это им нужно. Украинцам не нужно, а китайцам нужно сегодня. А еще они идут с деньгами, покупают украинских чиновников и каких-то решал, которые решают вопрос, чтобы «МоторСич» забрать.

Если все это отдать, прекратить создавать добавочную стоимость, то Украина становится обычной страной Африки, потому что по добавочной стоимости вообще по всей отрасли промышленности Украина и сейчас на уровне Африки.

Просто, – что разделяет еще Украину от Африки – то высокотехнологическое производство, которое дышит на ладан, и существование ВВС, ПВО и так далее. Если от этого отказываться, то какая разница между Украиной и Нигерией?» – заявил Саакашвили.