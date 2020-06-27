Саакашвили назвал своих союзников в России

27.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Главными союзниками Украины в России являются российские националисты – та их часть, что предлагает закрыть глаза на угнетении русских в ближнем зарубежье и сосредоточиться на проблемах внутри РФ.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил беглый экс-президент Грузии, глава украинского Совета реформ Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Саакашвили, именно праворадикалы, а не либералы способны взять власть в свои руки, потому их и нужно поддерживать.

«Мы не ищем там либералов. Мне кажется, что в России главными союзниками Украины должны стать даже не либералы. Их все равно там будет сейчас очень мало, давайте не будем себя обманывать. Они все какие-то маргинализированные, Путин позаботился.

Главным союзником в России сейчас являются для нас российские патриоты, которые хотят заниматься проблемами России, а не заниматься проблемами за границей. Те люди, которые хотят поднять свою страну, те люди, которые не хотят влазить в авантюры, начиная от Украины и Грузии, заканчивая Сирией и Африкой.

Те люди, которые думают, что российская экономика, российская глубинка, которая очень запущена, ее надо поднимать, каждому человеку помогать. Для нас главные союзники – они, а не маргинализированные либералы.

И как раз эти люди сейчас будут подниматься, я уверен в этом. Путина уберет оттуда не либерал, Путина уберет оттуда российский националист. И флаг ему в руки», – заявил Саакашвили.

Напомним, что часть российских праворадикалов в 2014 году поддержала бандеровскую Украину – например, воевали в украинском нацбате «Азов».