Саакашвили не верит Плахотнюку – обжегся на Порошенко

14.06.2019, Москва, Елена Острякова

Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили готов приехать в Молдову, чтобы поделиться своим опытом реформ, однако не верит лидеру Демпартии Владу Плахотнюку.

Об этом он заявил в эфире tv8, передает корреспондент «ПолтиНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если люди хотят, чтобы у них была настоящая страна, а не доходяга, в которой людям не комфортно находиться, то грех не помочь. Я бы с удовольствием, если бы меня попросили, приехал», – сказал Саакашвили.

По его словам, в Молдове уже обретается бывшая грузинский министр и глава украинской нацполиции Хатия Даканоидзе.

«Она и так все время приезжает в Молдову. Но она жаловалась, что при прежнем правительстве это была больше имитация, и никто ничего не хотел. Просто, чтобы отчитаться перед американцами, они изображали», – сказал Саакашвили.

Политик заявил, что олигарх Влад Плахотнюк звал его в Кишинев еще в 2015 году.

«Через разных посредников мне уже несколько лет Плахотнюк передавал, что он готов, чтобы я поделился грузинским опытом. Но я не верю олигархам. Я уже обжегся на Порошенко. Он говорил: я не такой, я более крутой олигарх, я действительно хочу поменять свою страну к лучшему. Я в это не поверил», – сказал Саакашвили.