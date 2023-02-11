Саакашвили не выпустят из тюрьмы. Грузии начинают выкручивать руки

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На состоявшемся 6 февраля заседании Тбилисского городского суда судья Георгий Аревадзе отказал адвокатам Михаила Саакашвили в удовлетворении ходатайства об освобождении или отсрочке уголовного наказания их подзащитному.

Доводы адвоката Саакашвили об исторической значимости вердикта, способного заложить в стране основу для большого примирения, не возымели должного действия. По решению суда экс-президент Грузии остается в тбилисской клинике «Вивамед» в качестве заключенного.

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Как не случилось в стране большого примирения после навязанной грузинскому народу извне коабитации, так и в ближайшем будущем не следует ожидать развития событий в данном направлении. Более того, судебный процесс над Саакашвили следовало бы рассматривать как кульминационную фазу в противостоянии между правящей «Мечтой» и радикальной прозападной оппозицией.

Апофеоз противостояния состоит в том, что приговор судьи, с одной стороны, оправдал ожидания большей части грузинской общественности, с другой же, дал повод «Нацдвижению» и его основателю для призыва своих сторонников к протестным выступлениям и объявлению о переходе радикальной оппозиции в режим «готовности номер один».

Надо заметить, что свидетельством наличествующего противостояния служит степень давления на судебную систему и власти Грузии со стороны профашистской грузинской оппозиции и поддерживающего ее Запада. Давление осуществлялось и со стороны госдепартамента США, и Брюсселя. А Верховная рада Украины приняла специальное постановление о переводе Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Указанное давление при этом осуществлялось на фоне широко развернутой информационной атаки. Особое рвение на информационном фронте проявили почти что поголовно все представители высшей украинской власти: президент Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, советник Михаил Подоляк, омбудсмен Дмитрий Лубинец, МИД.

Все они делали заявления, обливающие грязью грузинские власти и оскорбляющие грузинскую общественность. Указанные персоны и структуры украинской власти своими заявлениями пытались создать миф о глумлении над вип-заключенным, пытки и продолжительное публичное убийство «праведника Михаила».

МИД Украины нагло призвал власти Грузии «немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили» и передать его Киеву, а клоун при дворе западных патронов Зеленский еще и пристыдил грузин:

«Страна, которая позволяет себе убийство своего экс-руководителя в прямом эфире, берет исторический грех, который будет тяжело смыть».

Между тем на приговор Тбилисского суда стремительно отреагировали соратники и родственники бывшего главы государства.

Приговор Тбилисского суда не преминули прокомментировать и коллеги, поддерживающие радикальную грузинскую оппозицию за пределами Грузии. Вот некоторые из них.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис:

Освобождение Михаила Саакашвили для получения медицинской помощи за границей было бы лучшим решением для европейского будущего Грузии.

Европарламентарий Мириам Лексманн:

Тбилисский городской суд принял в связи с Михаилом Саакашвили крайне разочаровывающее решение.

Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс:

Суд не проявил милосердия и сочувствия к Саакашвили. Это не европейский путь, а смертный приговор оппоненту.

В целом в позиции западных политиков нетрудно усмотреть их желание увязать Европейскую перспективу Грузии с судьбой Саакашвили.

Сам Саакашвили заявляет что приговор суда на самом деле является вердиктом президента России Владимира Путина. Мишико напомнил обществу обещание президента РФ повесить своего грузинского коллегу за одно место.

«И, похоже, – заключает Саакашвили, – делает он это через своего марионеточного российского олигарха Иванишвили».

Так или иначе, будучи заключенным, бывший глава государства вновь призывает к митингам:

«Настало время сердиться и бороться! У нас нет Грузии для передачи России!»

Главная политическая сила, поддерживающая Саакашвили, вняв призыву последнего, тут же объявило о переходе на режим ЧС и проанонсировала акции протеста во всех регионах Грузии, объявляя при этом главным центром протеста столицу страны.

Можно не сомневаться, что победивший буквально на днях в борьбе за лидерство партии представитель наиболее радикального крыла «Нацдвижения» Леван Хабеишвили и его сподвижники ничем не побрезгуют для дестабилизации ситуации в стране.

Но, к счастью, можно смело утверждать, что «Национальное движение» лишилось былой поддержки из-за того раздрая, который наблюдался в партии в последние два месяца.

Но обращать внимание на проходящие в разных городах Грузии митинги стоит, поскольку они обнажают цели и настроение всей прозападной оппозиции и поддерживающей ее шантрапой западных дипломатов.

Как и ожидалось, прозвучало главное требование профашистской радикальной оппозиции – отставка нынешнего правительства Грузии и обвинение правящей партии «Грузинская мечта» в связях с Россией.

А перешедшая фактически на сторону оппозиции президент Грузии Зурабишвили осуждает решение суда, которое «препятствует выражению солидарности с украинским народом и наносит ущерб европейской перспективе Грузии».

Зурабишвили разделяет мнение экс-премьера Британии Бориса Джонсона относительно новой стабильности в архитектуре безопасности Европы, которая, по мнению последнего, будет достигнута победой Украины в войне с РФ. Этой победой, как думает Джонсон, будет покончено «с роковой двусмысленностью, которая в итоге подтолкнула Путина к его катастрофической ошибке» и снята угроза «дальнейшей российской агрессии в Грузии, Молдове, в странах Балтии по всей Восточной Европе».

Касательно же вопроса о приговоре экс-президенту, заложником которого, как думает Зурабишвили, стала страна, его следовало бы рассматривать как средство для выкручивания Западом рук Грузии.

Нельзя не согласиться с последним заявлением главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным, сделанным им по поводу Грузии:

«Запад начинает выкручивать руки Грузии по поводу слишком спокойных отношений с Россией. Таковы новые правила игры в международных делах независимо от истории, географии и собственных предпочтений государств. Вашингтон решил — выполняй! Комментировать это бессмысленно».