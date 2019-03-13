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13.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Одесса, Политика, Украина
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Саакашвили обещает Украине потерю Одессы и всех южных областей

Если при власти на Украине останется президент Птр Порошенко, Киев потеряет весь юг, включая Одесскую область.

Об этом в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил беглый экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, это связано с тем, что сегодня Одесса разворовывается местными кланами.

«Просто бандерлоги захватили этот город. В отличие от Кернеса, который хоть улицы умеет убирать и что-то в город вкладывает, в Одессе и этого нет. В Одессе все разворовывается, все убивается. Одессу просто они угробят.

Не дай Бог, чтобы они там остались – Украина потеряет и Одессу, и весь юг. Не дай Бог, чтобы Порошенко остался, потому что, если Порошенко останется, то Россия устроит те границы, что на Дунае с Евросоюзом, а Украина останется без самой своей важной части южного фланга», – заявил Саакашвили.

Такая риторика беглого экс-президента объясняется тем, что в последнее время, накануне президентских выборов, он предпочитает подыгрывать Юлии Тимошенко, что в свое время помогла ему совершить прорыв через украинскую границу.

Ранее Саакашвили на посту губернатора вполне успешно сотрудничал с упомянутыми выше “местными кланами”, а Тимошенко в одном из интервью называл “кремлевской кукушкой”.

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