Саакашвили обнародовал компромат на Порошенко: Тайно поддерживал Приднестровье

26.04.2020, Москва, Елена Острякова

Если бы Украина «была успешной», то проблема Приднестровья давно была бы решена

Об этом бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире молдавского Jurnal TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приднестровье держится только за счет того, что Украина – не состоявшееся в большинстве своих проявлений государство. Поэтому России очень важно, чтобы Украина не состоялась. Пока Украина не состоялась, Приднестровье тоже остается подвешенным. Оно удерживается за счет всяких теневых схем. Скажу больше: Приднестровье больше влияет на Одесскую область, чем наоборот. Если бы Одесса развивалась бешенными темпами, которыми она может развиваться, это влияло бы на единство Молдовы», – сказал Саакашвили.

Он обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в том, что он лично участвовал в контрабандных схемах на границе с Приднестровьем.

«Когда я был президентом Грузии, я вел с Порошенко долгие разговоры, как можно прикрыть контрабанду, изолировать сепаратистов, как перекрыть им кислород и заставить интегрироваться в Молдову. И я понял, что Порошенко в этом абсолютно не заинтересован. Потом я собрал информацию и понял, что у него есть свои личные и финансовые интересы, что он туда что-то возит», – сказал Саакашвили.

Он похвастался, что, будучи губернатором Одесской области, начал строить участок железной дороги, который бы исключил прохождение грузов через Приднестровье.

«И когда я начал срочно ее строить, меня оттуда убрали. И я думаю, что одной из причин было то, что они не хотели, чтобы грузы обходили Приднестровье. И кто не хотел? Чиновники в Киеве. В первую очередь Петро Порошенко. Потому что через эту «серую зону» делаются многие вещи», – сказал Саакашвили.