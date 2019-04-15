Саакашвили обрушился на Запад за колониальный подход к Украине

15.04.2019, Варшава, Максим Карпенко

Западу не нужна успешная Украина, ее рассматривают лишь как сырьевой придаток и экспортера рабочей силы.

Об этом, выступая перед своими сторонниками в Варшаве заявил беглый экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик-эмигрант неожиданно раскритиковал подход Запада к Украине, посчитав, что страну хотят оставить на «задворках Европы». Также он полагает, что успешность Украины нужна европейцам лишь “в пределах каких-то рамок”.

“Слишком успешная Украина никому не нужна. Не будем себя обманывать. Также, как слишком успешная Грузия никому не нужна была. Всегда у всех, в том числе у западных стран, с одной стороны, есть, конечно, Путин, для которого вообще Украина не нужна, это анахронизм, зачем вообще она существует, он не понимает. Но с другой стороны, есть Запад, у которого тоже колониальный подход. Да, пусть будет Украина, но где-то на задворках. Зачем им украинское авиастроение, космические вещи – им нужны украинцы как рабочая сила, им нужны украинцы как придаток аграрный. Это так», – заявил Саакашвили.