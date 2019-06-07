Саакашвили обьяснил, почему отказал Кличко

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обьяснил, почему отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы в списках политической партии «Удар», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал во время сегодняшней прямой трансляции на своей странице в Фейсбуке.

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«Было много тысяч комментариев на мое видео и я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы… Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Фейсбук, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем», — заявил Саакашвили.

Саакашвили также добавил, что вернулся в Украину не искать должности или быть в политике любой ценой, а помогать стране развиваться и меняться к лучшему.

Он еще раз поблагодарил Кличко за предложение, а также заверил, что для него мнение сторонников важнее.

Ранее ПолитНавигатор сообщал об отказе Саакашвили возглавить “Удар” со ссылкой на сообщение в твиттере известной киевской журналистки Кристины Бердинских.

Как сообщалось, партия Саакашвили «Рух новых сил» не сможет принять участия во внеочередных выборах из-за того, что партию зарегистрировали на неизвестного человека. В связи с этим Саакашвили призвал лидеров разных партий предложить места в списках своим однопартийцам. После этого мэр Киева, лидер партии «Удар» Кличко предложил Саакашвили стать главой его политической силы.