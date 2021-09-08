Саакашвили объявил возвращение в Грузию. Ему пообещали коллекцию галстуков в комфортной камере

08.09.2021 16:57 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Новости Украины

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал по счету 929-е возвращение на родину.

Свое обещание «бравый» Мишико сделал в качестве видеообращения в социальной сети Facebook, смонтированного в классическом жанре предвыборного ролика.

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«Вы знаете, что против меня возбуждено уголовное дело, которое не признано ни одной страной мира. Я не боюсь, что они меня арестуют, я уверен, что грузинский народ освободится сам, и освободит и меня. Я не боюсь передать свою судьбу в руки грузинского народа. Не будет никакого реванша, потому что мы должны положить конец хождению по одному и тому же кругу реванша и несчастья», — сказал Саакашвили.

Объяснить бы госдеповскому выкормышу, что о его «бесстрашии», «подвигах», панических приступах и шизофренических выпадах помнят и говорят не только в Грузии, а по всему миру. Самым ярким доказательством вышесказанного являются августовские события 2008 года, когда он, опережая личную охрану, пытался скрыться от мнимых российских истребителей в городе Гори.

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Парадокс ситуации заключался в том, что спустя час выяснилось, что это были истребители ВС Грузии, а, если быть более точными – военные самолеты, которые после распада СССР остались на балансе Минобороны Грузии. Апофеозом тогдашних событий стало жевание галстука, когда «бесстрашный Мишико», укрывшись в правительственном бункере, ждал приезда бывшего президента Франции Николя Саркози, который в свою очередь упрашивал президента РФ Дмитрия Медведева вернуть российских военных на прежние позиции.

Разумеется, пан Мишико – «бравый вояка», но на передовую в одиночку не ходит. Обратился он с призывом и к эмигрантам, которые, променяв свой кров над головой, решили бежать из Грузии еще до начала пандемии, дабы прокормить себя и свою семью.

«Лично я поеду на эти выборы в Грузию, и я хотел бы призвать всех наших сограждан за рубежом, у которых есть такая возможность, взять отпуск на дни выборов, выделить время и средства и все, кто каким путем сможет — наземным или по воздуху, вместе поедем в Грузию», — добавил Саакашвили.

Спросить бы у Мишико, кто будет оплачивать их отпуск? Он лично собирается оплачивать их перелеты?

Разумеется, подобное заявление пана Мишико не могло не вызвать бурю эмоций среди представителей грузинской политической элиты. Первым кто откликнулся на заявление Саакашвили был действующий генеральный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе.

«Заявления Саакашвили были очень своевременны, и они помогут нам мобилизовать сторонников и улучшить итоговый результат. Все же думаю, что Михаил Саакашвили сам не решится приехать в Грузию. Он будет заключен в место, которое заслужил по праву», – пригрозил Кобахидзе.

Напомним, что против Саакашвили на родине возбуждено несколько уголовных дел: растрата госимущества, разгон демонстрантов, в результате чего погибли мирные граждане, и т.д. Кроме того, в 2013 году тбилисский городской суд осудил его еще по нескольким преступлениям, связанным с превышением должностных полномочий.

Свои пять копеек внес и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Да, все верно – это тот самый Гарибашвили, которому Вашингтон и Брюссель выкручивают руки, чтобы вернуть во власть своего преданного «сукиного сына» Саакашвили, который безоговорочно выполнит их любой каприз, вплоть до развязывания очередной кровавой военной авантюры против России.

«Никогда не вернется то темное время, когда угнетатель, клоун Саакашвили правил страной. Он сейчас находится в статусе беженца, по собственному желанию оставив грузинский паспорт и взяв украинское гражданство. И из Украины его выдворили буквально за волосы, а сегодня он учит и угрожает нам. Если хочет приехать, то пусть приезжает, у нас есть большая коллекция галстуков и обещаем ему комфортные условия в тюрьме», – сказал Гарибашвили, выступая перед избирателями в Аджарии.

Отраден тот факт, что грузинский премьер откликнулся на заявление Саакашвили в свойственной ему юмористичной манере. Отрадно и то, что Гарибашвили, распыляя свои «европейские ценности», в которые он сам-то и не верит, планирует выделить Саакашвили комфортные условия в тюрьме и даже предоставить широкий ассортимент галстуков. Непонятно другое, почему действующий премьер не обмолвился о том, как Саакашвили, изгнав из региона Аджарии Аслана Абашидзе, начал поэтапно передавать грузинские земли в руки турецким бизнесменам.

Сегодня на черноморском побережье Грузии (речь идет о Батуми, Гонио, Сарпи) с небывалым размахом строятся высокоэтажные гостиничные комплексы, кафе, бары, казино.

Разумеется, у любого здравомыслящего человека может возникнуть вполне закономерный вопрос, на какие средства осуществляются эти строительства? Грузинские археологи нашли клад, драгоценности которого исчисляется миллиардами?

Ответ прост до примитива – турецкие инвесторы строят за свой счет, а спустя несколько десятков лет, когда окупят свои расходы, приумножив на несколько миллионов, передадут уже потрепанные гостиницы, бары, кафе уже Грузии. Всем памятно, что батумский международный аэропорт построен по тому же принципу. В договоре прописано, что лишь через 25 лет он перейдет во владение Грузии. Вопрос лишь в том, останется ли Аджария в составе Грузии через 25 лет, если сегодня геолокация в Google обозначает Батуми , городом, который уже является территорией Турции.

P.S. Уважаемые читатели, заинтересуют ли Вас аналитические материалы о деталях турецкой экспансии в Аджарию, о посещении российских и белорусских туристов Батуми и как все это отражается на грузинской экономике? Выразите, пожалуйста, вашу точку зрения в комментариях.