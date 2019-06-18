18.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Политика, Скандал, Украина
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Саакашвили объявили Порошенко большим злом, чем Путин

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанес больше вреда, чем российский лидер Владимир Путин, которого, как известно украинская пропаганда сделала виновником всех бед в стране.

Такое признание в эфире телеканала NewsOne сделал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик назвал Путина «открытым врагом», а Порошенко – «волком в овечьей шкуре».

«Порошенко сказал: «Европа – это я, язык – это я, армия – это я, демократия – это я». А на самом деле все фальшиво, нет там патриотизма. Как ты можешь быть патриотом и завозить испорченные двигатели БТРов из Приднестровья, в пять раз дороже их продавать украинской армии, потом он глохнет в решающий момент в бою, бойцы погибают, и ты после этого имеешь право утверждать, что ты патриот?

Когда у тебя 130 заводов военных простаивают с высочайшими технологиями, с супер специалистами, когда люди просто с голода умирают на этих заводах, а ты их на металлолом режешь и там застройки делаешь на территории этих заводов…

Когда мне говорят, кто Украине принес больше ущерба – Путин, хотя бы мы знаем, что это враг, и понятно. А когда этот человек в овечьей шкуре с вышиванкой тебе читает лекции, а на самом деле уничтожает Украину – это гораздо более опасно», – заявил Саакашвили.

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