15.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Саакашвили оправдывается: Мы не ложимся под Россию


Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак отправился в Берлин на переговоры по Украине только после того, как эта встреча якобы была согласована главами МИДов ФРГ и Украины.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава Исполкома реформ Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где голос презедента Зеленского, где голос нашего министерства иностранных дел? Разве это не позор, когда сегодня проводятся переговоры в Париже без Украины, а наше Министерство иностранных дел говорит: «Да мы об этом узнали». Да уже весь мир об этом знает», – попыталась «уколоть» Зе-команду депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

«По Берлину, чтобы вы понимали, во-первых Маас сначала позвонил и обговорил все это с Кулебой. Кулеба занял очень четкую и публичную позицию, что он понимает. Потом замглавы офиса, по-моему, позвонил немцам, когда он уже был там, и все пункты были пройдены украинской стороной. Россия там не выглядела, что она за украинцев и это было неожиданностью — немцы заранее сообщили, заранее переговорили. Это раз.

Во-вторых, посмотрите, что происходит сейчас на российских каналах и пророссийских украинских каналах повсеместно. На российских каналах его мочат, и это, конечно, указание Кремля. Если был таким покладистым, то не было бы этого. Боле того, я был частью этого, по моему назначению было минимум 14 передач больших за последнюю неделю-две. И Зеленский абсолютно не обратил на это никакого внимания. Разве это не показывает, что никто не ложится ни под кого», – заявил в ответ Саакашвили.

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