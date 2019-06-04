04.06.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Украина, Церковь
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Саакашвили осыпал комплиментами конкурента Филарета по расколу

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, недавно вернувшийся на Украину благодаря новому главе государства Владимиру Зеленскому, встретился в Киеве с руководителем раскольнической «Православной церкви Украины» Епифанием.

Саакашвили заявил, что Грузинская Православная Церковь должна признать украинских раскольников.

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Он рассыпался в комплиментах перед Епифанием, назвав его «большим патриотом» и добавив, что украинцам очень повезло иметь такого духовного лидера.

Саакашвили заявил, что Епифаний «шаг за шагом объединяет всех украинцев», хотя, как известно, в самой ПЦУ уже произошел раскол – часть новой структуры решила последовать за Михаилом «Филаретом» Денисенко, который отказался ликвидировать «киевский патриархат».

Растроганный Епифаний подарил гостю буклет с фотографиями получения «томоса» и памятную монетку.

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