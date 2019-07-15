15.07.2019, Москва, Елена Острякова

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили передумал ехать в Молдавию.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы старые соратники с Майей Санду. Мы встречались с нею в аэропорту Борисполь. Она хочет взять наш опыт реформ. Конечно, какие-то ребята из моей команды поедут. Как они ездили в Украину (кто-то остался, кто-то уехал). Я точно не собираюсь», – сказал Саакашвили.

Еще в июне Саакашвили был готов приехать в Молдавию, чтобы сделать из нее «нормальную страну, а не доходягу». Об этом он заявлял в эфире молдавского телевидения. По его словам его соратница Хатия Даканоидзе уже обретается в Кишиневе.

На прошлой неделе Санду в интервью молдавскому изданию Cotidianul заявила, что ведет переговоры с советниками Саакашвили об их участии в реформировании системы юстиции в Молдавии. Она подчеркнула, что осуществить эту задумку удастся лишь при поступлении в Молдову финансовой помощи из-за рубежа, потому что пока денег на ценных экспертов в госбюджете нет.