Саакашвили подстрекает к перевороту теперь и Молдову

25.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин стоит за всеми переменами в политической жизни Молдовы последнего года.

Об этом бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире молдавского Jurnal TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин сыграл с Молдовой примитивную, но очень удачную «двух-ходовку». Он избавился от Плахотнюка. Плахотнюк был жадным олигархом, который делал много плохих вещей, но он не был до конца промосковским. Конечно, у него были там связи, как у всех теневых людей, но он не был полностью под Кремлем. И Кремль решил от него избавиться.

Он договорился с европейцами и американцами, и привел к власти в Молдове правительство Майи Санду, которое было полностью антикремлевским и антипутинским. Но Путин знал то, чего не знали американцы и европейцы, у него были все инструменты, чтобы не дать правительству Санду работать. В результате потом Путин избавился и от Санду, и окончательно привел своих людей.

Второй этап он сделал уже без американцев и европейцев, и он опять всех обдурил. Не потому что он такой умный, а потому что мы все такие слабые. Потому что Европа и Америка тоже не могут сфокусироваться», – рассказал Саакашвили.

Он надеется, что разразившийся экономический кризис поможет «несоветской молодежи Молдовы» свергнуть «политика советского общества» президента Игоря Додона и взять власть.