Саакашвили пойдет на открытый конфликт с Зеленским через 2-3 месяца

08.05.2020, Киев, Игорь Петров

Назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ не дало ему реальных полномочий, и скандальному политику остается только делать громкие заявления.

Об этом в интервью GolosTV UA заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должность громкая, но не предполагает реальной власти. Без этого Саакашвили превращается в такой перманентный информационный повод.

У него будет много времени ходить по телевизионным эфирам, делать громкие заявления. Возможно, как раз в этой ипостаси он и нужен.

Саакашвили может выступить возмутителем спокойствия – ломать нарождающийся схематоз. Как раз такие возможности ему дают.

Другой вопрос – долго ли он удовлетворится такой ролью с громким названием, но отсутствием властных полномочий.

Поэтому 2-3 месяца – и он либо захочет большего, либо будет конфликт. Но конфликт уже и так – Грузия отозвала посла», – резюмировал Андрей Золотарев.