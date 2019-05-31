31.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Саакашвили похвастался немцам, как «уделал» российских журналистов и Путина

Российские журналисты попытались вручить возвращавшемуся на Украину Михаилу Саакашвили символический подарок в виде красного галстука, однако скандальный политик предложил отправить его российскому президенту, вспомнив западный фейк о «Новичке».

Об этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области рассказал в интервью телеканалу «Deutsche Welle», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На польской границе ко мне прицепились российские телекомпании. И мой ответ был такой: «Ребята, как бы вы ни издевались над идеей Украины, но только что она выбрала абсолютного аутсайдера, человека, который очень отличается от всех политиков. Вот когда у вас выберут комика вроде Михаила Галустяна, тогда я вас поздравлю, и с огромным удовольствием буду с вами общаться, потому что тогда вы станете свободными».

Они пытались подарить мне красный галстук, это у них такие старые шутки, потому что новых нет. У них там вообще кризис. Я говорил, что можно помазать галстук «Новичком» и отправить Владимиру Владимировичу», – похвалился “оригинальной” шуткой обидевшийся Саакашвили.

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