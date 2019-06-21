Саакашвили положил на лопатки грузинскую власть, попытавшуюся обскакать его в русофобии

21.06.2019, Донецк, Владимир Гладков

Произошедшие в Тбилиси массовые беспорядки с нападением на российскую парламентскую делегацию были спровоцированы силами беглого экс-президента Михаила Саакашвили.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал известный российский журналист Андрей Бабицкий.

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По его словам, таким образом правящая «Грузинская мечта» нивелировала все свои ранние попытки наладить диалог с Москвой и окончательно закрепилась в русофобском курсе.

«Грузинским властям это вообще не было нужно, тем более, что страна из-за этих событий погрузилась в политический кризис, и позиции нынешней власти сильно ослабли после попытки штурма парламента и, фактически, совершения государственного переворота.

Ситуация такова, что когда «Грузинская мечта» пришла к власти, выиграв парламентские выборы, то Бидзина Иванишвили, который является фактическим правителем страны, в общем выступал за нормализацию отношений с Россией, за более спокойную тональность, ему удалось вернуть грузинское вино на российские рынки, удалось, казалось бы, более-менее отладить не диалог, но в рамках группы по Абхазии и Южной Осетии какие-то переговоры шли.

Но в последние годы наметился дрейф в сторону антироссийского тренда. «Грузинская мечта» стала двигаться в этом направлении.

По этой Межпарламентской ассамблее православия все мероприятия были оговорены, был регламент прописан, кто что открывает. Гаврилов в качестве президента этой ассамблеи открыл сессию. В общем он был абсолютно в своем праве, и главное, что само мероприятие должно было проходить в рамках российско-грузинского диалога.

И тут «Национальное движение» (партия Саакашвили – прим. ред.) воспользовалось очень удобным поводом: штурмовало здание парламента, этого несчастного Гаврилова вытолкало в зашей из кресла, разбили очки, облили водой. В результате наша делегация вынуждена была под охраной ехать в аэропорт и покидать Грузию.

И что делает «Грузинская мечта»? Председатель правящей партии говорит, что понимает чувства протестующих и считает их справедливыми. Иванишвили называет это дело ошибкой. То есть они признают, что радикальная оппозиция права. Они пытаются работать на том же поле, на котором работает «Единое национальное движение» Саакашвили, но там «националов» переиграть невозможно, потому что антироссийская линия сторонников Саакашвили куда более последовательна и радикальна», – сказал Бабицкий.

Журналист также отметил, что сразу же запятнала свою репутацию антироссийскими тезисами и президент Саломе Зурабишвили, что полностью подорвало доверие к действующей власти у живущего к Грузии пророссийского большинства, поставив её в проигрышную ситуацию.

«В интервью она говорит о том, что никаких возможностей для переговоров с Путиным не видит, и комментировала эти беспорядки, заявляя, что никакого союза с Россией быть не может, потому что «Россия – оккупант» и вообще «действует против христианства». А ведь Зурабишвили была поддержана «Грузинской мечтой» на президентских выборах.

То есть, вступив в пространство, где давно, привычно и очень комфортно чувствует себя «Национальное движение», «Грузинская мечта» сразу проигрывает, потому что если и есть какие-то симпатии среди незначительной части населения, то именно за счет того, что «Грузинская мечта» в свое время пыталась наладить отношения с Москвой.

На самом деле, ситуация крайне проигрышная. Конечно, смены власти не произойдет, парламент отбили, и я думаю, что протест практически выдохся. Хотя «националы» и собираются его продолжать, но «революцию роз» повторить не удастся. Но нынешняя ситуация очень сильно подорвала позиции «Грузинской мечты» и правительства.

За счет того, что они стали усиливать антироссийский курс, они перешли на поле, где у «Национального движения» более сильные позиции, и на этом поле «Национальное движение» кладет «Грузинскую мечту» на обе лопатки», – резюмировал Бабицкий.