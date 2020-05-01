Саакашвили получит должность «антиШмыгаля»

01.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может получить на Украине сразу две должности, на которых его непосредственным руководителем будет президент Владимир Зеленский.

Об этом, ссылаясь на свои источники в офисе президента, пишет киевский интернет-еженедельник «Зеркало недели».

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Отмечается, что Зеленский рассмотрел и поддержал предложение назначить Саакашвили на должность при правительстве, которая не требует утверждения Верховной рады, в частности – представителя президента в Кабинете министров.

«Одновременно он может стать еще и секретарем Национального совета реформ, который возглавляет Зеленский. Если глава государства не передумает, то назначение «антиШмыгаля» будет оформлено уже в начале следующей недели соответствующими президентскими указами», – говорится к статье.

Издание напоминает, что представление на назначение Саакашвили вице-премьером по реформам было отозвано из Верховной рады «из-за ошибок в документах».

«Ошибки там действительно были, однако реальная причина невнесения кандидатуры в сессионный зал отличается от формальной. За Саакашвили были готовы проголосовать лишь 101 из 248 членов президентской фракции», – пишет «ЗН».